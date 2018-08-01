Молодая певица Аделина Моисеева рассказывает о своей новой музыкальной программе

Молодая певица Аделина Моисеева рассказала «Вечерке» о том, как создавались песни для ее новой программы.

— Скоро состоится презентация авторской программы. Расскажите, как проходит подготовка?

— Впервые мы дадим концерт исключительно из своих песен, без кавер-версий. Только две из всех композиций официально выставлены в интернет, так что по сути — это полная презентация авторской программы. В такие моменты ты еще не знаешь, как зритель воспримет материал. Но это огромное удовольствие — играть свою музыку. Это адреналин, риск и полное откровение. Именно так я бы назвала этот концерт! Чистые откровения. Мы готовим в том числе четыре новые песни. И одна из них будет сюрпризом для очень близкого мне человека.

— Как происходит создание композиций?

— Каждый период моей жизни я обозначаю своими песнями. Большая часть из них попала на непростые периоды — и в отношениях, и в жизни в целом. Как сказал Чарльз Буковски : «На что годен поэт без боли? Она нужна ему как пишущая машинка». Я не мню себя поэтом, но личная боль в какие-то периоды стала для меня той самой пишущей машинкой. Обычно мои ощущения очень совпадают с ощущениями моего молодого человека, гитариста Игоря Брежнева. Иногда я ему приношу текст, и он пишет музыку, иногда наоборот. Доделываем мы песни до «оберточного» состояния все вместе, с музыкантами из группы, меня радует их неравнодушие. Но самый большой вклад приносит наш клавишник, Михаил Зуев , который пишет аранжировки песен — ему отдельное спасибо.

— Расскажите о своей команде.

— Со мной будут в этот вечер мои соратники. Их я не могу назвать просто «музыканты». Это настоящие соратники. Михаил Зуев — клавиши, саксофон, Игорь Брежнев — гитара, Артур Лещинский — бас-гитара, Василий Паю — барабаны. Не могу не отметить близких друзей, которые в этот день выступят вместе со мной: Вилли Кей и Алла Головизнина . Тот случай, когда это не только талантливые исполнители, но и хорошие друзья — проверено.

— Кроме сольного проекта чем еще вы занимаетесь?

— Я преподаю вокал в школе современной музыки. На данном этапе я развиваюсь вместе со своими студентами и безумно люблю свою работу. Это для меня такое же творчество, как и концертная деятельность. Еще я являюсь одной из солисток группы Acappella ExpreSSS.

— Какие планы у вас на будущий сезон?

— Самое главное — запишем авторский альбом, выпустим на все музыкальные платформы и презентуем его, скорее всего, не только в Москве. На это нужно очень много сил. Но мы к этому готовы и начнем сразу после летнего концерта. Так что еще раз приглашаю всех 2 августа в клуб Алексея Козлова . На, можно так сказать, официальное открытие новой вехи нашего музыкального пути. Обещаю попасть в ваши сердца! Уверена — будет здорово!

СПРАВКА

Аделина Моисеева — лауреат многочисленных конкурсов, среди которых«Молодые поют джаз» и «Дельфийские игры» (при поддержке ЮНЕСКО ), четвертьфиналистка проекта «Голос-5» на Первом канале. Создает композиции в стиле концептуального соула.

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