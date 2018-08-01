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Найк Борзов перепел песню Егора Летова «Про дурачка»
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Найк Борзов перепел песню Егора Летова «Про дурачка» 

Ридус 1 час назад
Известный российский рок исполнитель Найк Борзов перепел песню Егора Летова и группы «Гражданская оборона» «Про дурачка».
Данная песня является одной из самых популярных в исполнении Летова. Она вошла в альбом Солнцеворот 1997 года и моментально стала хитом.
Читайте также: Наследие Егора Летова: к 10-летию со дня смерти самого авторитетного панка
В 2018 исполнилось 10 лет со дня смерти Егора Летова. Вместе с его кончиной перестала существовать одна из самых популярных отечественных панк-рок групп «Гражданская Оборона».
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