Найк Борзов перепел песню Егора Летова «Про дурачка»

Данная песня является одной из самых популярных в исполнении Летова. Она вошла в альбом Солнцеворот 1997 года и моментально стала хитом.

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В 2018 исполнилось 10 лет со дня смерти Егора Летова. Вместе с его кончиной перестала существовать одна из самых популярных отечественных панк-рок групп «Гражданская Оборона».