Мелодичные выходные: марш, вальс и джаз

В конце недели стартует фестиваль «Лето в Коломенском». Не упустите возможность погулять по парку под оркестровую музыку!

Считаете себя меломаном или просто не знаете, как провести выходные? Отправляйтесь гулять по аллеям парка «Коломенское» под мелодичную игру виртуозов из лучших столичных ансамблей! В воскресенье здесь стартует фестиваль духовой музыки «Лето в Коломенском». Все концерты пройдут перед старинным царским дворцом — так что у вас есть возможность почувствовать себя настоящими аристократами на променаде.

— Жанры и репертуар произведений очень разнообразны: это военные марши разных эпох, джазовые композиции, духовые аранжировки современной музыки, романтичные танцевальные мелодии середины ХХ века — твист и фокстрот, — отмечает пресс-служба парка «Коломенское».

Первый концерт начнется 5 августа в 15:00. Своим творчеством гостей порадует популярный джаз-банд Real Jam Band.

НАДО ЖЕ!

Оркестры американских театров никогда не исполняют национальный марш «Звезды и полосы навсегда». Дело в том, что эта мелодия служит сигналом о чрезвычайной ситуации — например, пожаре. Услышав ее, персонал немедленно начинает эвакуацию зрителей.