Подборка музыкальных новинок июля 2018 года — послушайте в онлайне прямо сейчас

MiyaGi & Эндшпиль — Hajime, Pt. 3 Владикавказский дуэт, быстро завоевавший армию слушателей по всей стране, выпустил третью часть серии альбомов Hajime. Азамат «Мияги» Кудзаев и Сослан «Эндшпиль» Бурнацев творят на стыке регги и хип-хопа, однако новая пластинка вышла чуть мрачнее предыдущих. Возможно, на это повлияла трагическая смерть сына MiyaGi в сентябре прошлого года. С тех самых пор артисты хранили творческое молчание.

MiyaGi & Эндшпиль отличаются от других представителей российской хип-хоп сцены своей самобытностью — их можно назвать «самородками», которые добились признания без огромных продюсерских затрат. В третьей части Hajime ребята сохранили все аспекты фирменного звука. Отдельное внимание стоит обратить на треки «Фея» и Fire Man.

Гречка — Недокасаемость

Едва ли мини-альбом 18-летней певицы из Ленинградской области привлек к себе столько внимания, если бы не поднятая Земфирой шумиха. В мире отечественного шоу-биза случился, что называется, конфликт поколений. 41-летняя Земфира Рамазанова высказала свое весомое «фи» в адрес популярных молодых артисток. И если у 20-летней Лизы «Монеточки» Гырдымовой легенда русского поп-рока нашла «омерзительный голос», но неплохие тексты, то в адрес Анастасии «Гречки» Ивановой ничего хорошего не прозвучало.

Впрочем, Гречка если и расстроилась, то этого не показала. В Twitter она написала, что уважает мнение Земфиры и все такое. А тысячи людей по всей России в это время отчаянно гуглили — кто же все эти люди. Послушайте недавний EP Гречки «Недокасаемость» и решите для себя сами — заслуженно ли она так ценится среди неформальной молодежи и выступает на вечернем шоу Ивана Урганта

Элджей — 1love

Автор главных хитов прошлого года выпустил новую песню, которая, может так случиться, будет преследовать вас до конца лета. 1love 24-летнего новосибирского рэпера выполнен в уже привычном для артиста хаус-рэп жанре. Придется по душе всем, кто танцевал под «Розовое вино» и «Минимал».

Тимати презентовал новый клип, в котором засветились практически все артисты c его лейбла Black Star. Кроме уже известных Мота, Егора Крида и Скруджи, в записи сингла поучаствовали и совершенно новые резиденты Terry и Hazima.

Олег «Терри» Терновой и Назима Джанибекова получили известность на шоу «Песни», где Тимати был одним из судей. Собственно, в новом сингле «Ракета», который можно послушать на YouTube, их куплеты — это единственное, на что стоит обратить внимание. Вполне возможно, что с этого клипа начинают путь на вершину отечественного шоу-биза перспективные молодые артисты.

T-Fest — Иностранец

Новый альбом 21-летнего украинского рэпера вышел без предупреждения, что, впрочем, не помешало воспитаннику лейбла Василия «Басты» Вакуленко довольно быстро захватить топовые строчки iTunes. Альбом по звучанию сильно отличается от дебютника «0372», который был выпущен еще до сотрудничества с «Газгольдером» — в «Иностранце» чувствуется явное влияние рэпера Скриптонита. Похоже, что Кирилл T-Fest Незборецкий основательно попал под влияние последнего.

Послушать альбом можно с помощью сервиса «Яндекс. Музыка».

6ix9ine, Nicki Minaj, Murda Beatz — FEFE

Уже совсем скоро, 10 августа, у Ники Минаж выйдет новый альбом. Чтобы подогреть интерес, королева женского рэпа выпустила три сингла с грядущего релиза. Ну а вышедший 22 июля клип с эпатажным 6ix9ine мгновенно вырвался в тренды YouTube. Воздушные шарики, пышногрудые девицы в кожаных корсетах, разноцветные зубы 22-летнего Текаши 6ix9ine: меньше чем за неделю ролик на YouTube посмотрели более 65 миллионов раз.

Daron Malakian & Scars On Broadway — Dictator

Дарон Малакян, гитарист и второй вокалист группы System of a Down, участвует в сайд-проекте под названием Scars on Broadway. Его первый, действительно великолепный альбом вышел в далеком 2008 году, и с тех пор много говорилось о его продолжении, но что-то вечно не складывалось. Поклонники уже потеряли надежду, но в этом году свершилось чудо — в июле 2018 года релиз все-таки состоялся.

Несмотря на то, что прошло много времени, творческую хватку Малакян не потерял. В альбоме чувствуется энергия, рок-н-ролл, слышен неповторимый стиль, который Дарон вносит в System of Down. Только тут его концентрация намного сильнее. Особенно хороши песни Till the End и We Won't Obey.