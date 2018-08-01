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Фестиваль уличных театров соберет зрителей на Елагином острове
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Фестиваль уличных театров соберет зрителей на Елагином острове 

Ivyborg.ru 27 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
С 3 по 5 августа в ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове (город Санкт-Петербург) пройдет традиционный VIII Международный Фестиваль уличных театров «Елагин парк».
Уже восьмой год подряд на фестиваль съезжаются театральные коллективы со всех уголков мира, в этом году поддержать праздник приедут трупы из Чили, Испании, Франции, Англии, Голландии.
В этом году территория фестиваля будет поделена на несколько зон, чтобы каждый посетитель смог найти зрелище по своему вкусу: экспериментальный театр, площадка интерактивных представлений, зона основной программы и музыкальная фанзона, где вы сможете насладиться живой музыкой коллективов Санкт-Петербурга в различных стилях: этническая музыка, блюз, кантри, регги, латина, джаз, электроника, хип-хоп и рэп.
Ознакомиться с программой можно на сайте. Стоимость входных билетов на VIII Международный Фестиваль уличных театров «Елагин парк»:
для взрослых посетителей — 250 руб. для учащихся, школьников, студентов дневной формы обучения, солдат и сержантов срочной службы — 50 руб.
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