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Плейлист: 10 треков для летних вечеров от группы «Буерак»
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Плейлист: 10 треков для летних вечеров от группы «Буерак» 

SNCmedia.ru 1 августа 2018
The Drums — Heart Basel
В принципе любая песня The Drums идеально подходит для летних вечеров, так как они почти все пропитаны духом серфа и в то же время легкой меланхолией. В этом собственно и есть отличие между днем и вечером — вечером всегда немножко грустнее.
Gus Dapperton — Of Lacking Spectacle
Эта песня моего любимого Гаса Даппертона, оказывается, была написана для какого-то не очень классного сериала, но что поделать, хорошей от этого она быть не перестала.
The xx — I Dare You  Услышал эту песню прошлым летом, и она засела на все три месяца в моем плейлисте. The xx полюбил, наверное, только благодаря этому треку.
Lawrence Rothman — Wolves Still Cry  Этого мужика я толком не знаю, но у него классный звук барабанов, похожий немного на наш, поэтому мне понравилось.
Буерак — «Летние Дворы»
Вот, кстати, даже в нашем репертуаре есть идеальная летняя песня!
The Neighbourhood — Stuck With Me  Этот трек с последнего мини-альбома The Neighbourhood. Cлушал всю зиму, и пока составлял данный плейлист, вспомнил о его существовании. Подходит под любое время года, как галстук под рубашку.
Real Estate — Out Of Tune
Cкучные американские очкарики Real Estate, сам их с трудом могу слушать больше 1-2 песен, так как засыпаю, но летом самое то для неспешных прогулок. Но не с девушкой только.
Hoops — Rules
У этой группы я слышал только одну песню, она редкая, но крутая!
Interpol — The Rover
Новый сингл Interpol мне на удивление понравился, хотя я уже давно позабыл эту группу. Люблю ее включать когда меня что-нибудь бесит, особенно на улице.
Metronomy — The Look
Почему у выпуска «Узнать за 10 секунд» с Metronomy так мало просмотров? Это же отличная группа, эх!
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