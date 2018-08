Плейлист: 10 треков для летних вечеров от группы «Буерак»

The Drums — Heart Basel

В принципе любая песня The Drums идеально подходит для летних вечеров, так как они почти все пропитаны духом серфа и в то же время легкой меланхолией. В этом собственно и есть отличие между днем и вечером — вечером всегда немножко грустнее.

Gus Dapperton — Of Lacking Spectacle

Эта песня моего любимого Гаса Даппертона, оказывается, была написана для какого-то не очень классного сериала, но что поделать, хорошей от этого она быть не перестала.

The xx — I Dare You Услышал эту песню прошлым летом, и она засела на все три месяца в моем плейлисте. The xx полюбил, наверное, только благодаря этому треку.

Lawrence Rothman — Wolves Still Cry Этого мужика я толком не знаю, но у него классный звук барабанов, похожий немного на наш, поэтому мне понравилось.

Буерак — «Летние Дворы»

Вот, кстати, даже в нашем репертуаре есть идеальная летняя песня!

The Neighbourhood — Stuck With Me Этот трек с последнего мини-альбома The Neighbourhood. Cлушал всю зиму, и пока составлял данный плейлист, вспомнил о его существовании. Подходит под любое время года, как галстук под рубашку.

Real Estate — Out Of Tune

Cкучные американские очкарики Real Estate, сам их с трудом могу слушать больше 1-2 песен, так как засыпаю, но летом самое то для неспешных прогулок. Но не с девушкой только.

Hoops — Rules

У этой группы я слышал только одну песню, она редкая, но крутая!

Новый сингл Interpol мне на удивление понравился, хотя я уже давно позабыл эту группу. Люблю ее включать когда меня что-нибудь бесит, особенно на улице.

Metronomy — The Look

Почему у выпуска «Узнать за 10 секунд» с Metronomy так мало просмотров? Это же отличная группа, эх!