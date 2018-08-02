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Алексей Зимин даст авторский концерт на берегу Школьного озера
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Алексей Зимин даст авторский концерт на берегу Школьного озера 

Префектура Зеленоградского административного округа 4 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Культурный центр «Доброволец» Зеленограда продолжает свой проект «Музыкальные четверги».
Ближайшее событие состоится 2 августа в четверг в 18.30 на территории Озеропарка (у корпуса 1002) на берегу Школьного озера. Авторский концерт даст Алексей Зимин.
Алексей занимается музыкой более 20 лет. За этот короткий период гитара стала частью музыканта. Музыка для А. Зимина — это синтез движения и дыхания. Многие его композиции строятся не «как звучит», а как «танцуют» пальцы на грифе, он ощущает плавность движения. Главное, по его словам, чтобы от музыки мурашки бегали по коже. Вход свободный.
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