Собянин наградил Тамару Гвердцители и Елену Яковлеву премиями Москвы 

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о награждении премиями города Москвы в области литературы и искусства. Текст документа опубликован на информационном портале мэра.
В числе прочих премия присуждена певице и композитору Тамаре Гвердцители «за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства» и актрисе Московского академического театра сатиры Елене Яковлевой «за большой вклад в развитие театрального искусства и исполнение ведущих ролей в спектаклях последних лет», говорится в указе.
Кроме того, награды получили композитор Эдуард Артемьев за музыку к фильмам «Легенда №17», «Белые ночи почтальона Тряпицына» и «Герой», театральный художник Александр Боровский-Бродский за оформление интерьеров Студии театрального искусства, профессор ГИТИС Дмитрий Трубочкин за монографию о древнегреческом театре.