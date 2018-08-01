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Вдова Шостаковича подарит выборгской библиотеке уникальный альбом
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Вдова Шостаковича подарит выборгской библиотеке уникальный альбом 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ирина Шостакович, вдова композитора Дмитрия Шостаковича, которая станет почетным гостем ХХVI фестиваля российского кино «Окно в Европу», сообщила, что подарит знаменитой Выборгской библиотеке Алваро Аалто книгу «Шостакович и футбол: территория свободы», вышедшую в свет в 2018 году.
В рамках фестиваля «Окно в Европу» 12 августа в Центральной городской библиотеке Выборга состоится встреча с Ириной Шостакович — почетным гостем кинофорума. В рамках этого вечера пройдет показ документального фильма «Леди Макбет. Без права постановки» (автор и ведущая Лариса Максимова, режиссер Игорь Волосецкий). Картина рассказывает об истории этой оперы, ставшей самым гонимым произведением, — она была запрещена на целых 27 лет. В фильме участвует Ирина Шостакович, которая делится своими воспоминаниями.
"Я рада этой встрече, которая пройдет в Выборге, где давно хотела побывать и с удовольствием приняла приглашение кинофестиваля «Окно в Европу». Я хочу подарить городской библиотеке уникальный альбом «Шостакович и футбол: территория свободы», выпущенный в этом году Санкт-Петербургской консерваторией совместно с издательством «DSCH» (Дмитрий Шостакович"), который рассказывает о страстном увлечении Дмитрия Дмитриевича футболом", — рассказала Шостакович РИА Новости.
В рамках вечера она ответит на вопросы пришедших на эту встречу.
Ирина Шостакович возглавляет Фонд и архив Шостаковича, а также музыкальное издательство «Дмитрий Шостакович».
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