Вдова Шостаковича подарит выборгской библиотеке уникальный альбом

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости . Ирина Шостакович, вдова композитора Дмитрия Шостаковича , которая станет почетным гостем ХХVI фестиваля российского кино «Окно в Европу», сообщила, что подарит знаменитой Выборгской библиотеке Алваро Аалто книгу «Шостакович и футбол: территория свободы», вышедшую в свет в 2018 году.

В рамках фестиваля «Окно в Европу» 12 августа в Центральной городской библиотеке Выборга состоится встреча с Ириной Шостакович — почетным гостем кинофорума. В рамках этого вечера пройдет показ документального фильма «Леди Макбет. Без права постановки» (автор и ведущая Лариса Максимова , режиссер Игорь Волосецкий ). Картина рассказывает об истории этой оперы, ставшей самым гонимым произведением, — она была запрещена на целых 27 лет. В фильме участвует Ирина Шостакович, которая делится своими воспоминаниями.

"Я рада этой встрече, которая пройдет в Выборге, где давно хотела побывать и с удовольствием приняла приглашение кинофестиваля «Окно в Европу». Я хочу подарить городской библиотеке уникальный альбом «Шостакович и футбол: территория свободы», выпущенный в этом году Санкт-Петербургской консерваторией совместно с издательством «DSCH» (Дмитрий Шостакович"), который рассказывает о страстном увлечении Дмитрия Дмитриевича футболом", — рассказала Шостакович РИА Новости.

В рамках вечера она ответит на вопросы пришедших на эту встречу.

Ирина Шостакович возглавляет Фонд и архив Шостаковича, а также музыкальное издательство «Дмитрий Шостакович».