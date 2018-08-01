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Более 12 тыс. человек посетили Летний концертный зал Московской областной филармонии в июле
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Более 12 тыс. человек посетили Летний концертный зал Московской областной филармонии в июле 

РИАМО 22 часа назад
Фото: РИАМО
Проект «Летний концертный зал» Московской областной филармонии, который стартовал в текущем году при поддержке министерства культуры Московской области, в июле собрал свыше 12 тысяч зрителей, говорится в сообщении пресс-службы филармонии.
«Цветы любви», «Музыка экрана», «Русь необъятная», «Танцуют все!» — вот лишь некоторые из исполненных красочных программ. Изысканные инструментальные пьесы, романсы, песни советских композиторов в День семьи, любви и верности подарили жителям Ногинска квартет имени Александра Алябьева и Людмила Боталова (сопрано). Хиты из кинофильмов звучали в исполнении Олега Калагурова (фортепиано), Людмилы Боталовой (сопрано) и Юлии Пилипович (вокал) в оздоровительном комплексе «Левково» 11 июля», — говорится в сообщении.
Кроме того, задорные пляски, народные мелодии, оригинальные инструментальные композиции вошли в программу ансамбля «Садко», которая состоялась 28 июля в Каширском городском парке.
В тот же день в оздоровительном комплексе «Снегири» зрители наслаждались самобытными аранжировками, виртуозным исполнительством и уникальными инструментами — тембровыми баянами: программу представили ансамбль баянистов «Русский тембр» и Людмила Боталова (сопрано).
Помимо концертов в Подмосковье, коллективы Московской областной филармонии в июле выступили на открытых площадках и в других регионах России. Государственный оркестр «Гусляры России» дал концерты в Старице (Тверская область) 2 июля и Суздале (Владимирская область) 14 июля. Ансамбль «Садко» стал гостем празднования Дня города в Твери 15 июля. Коллектив «Симфоджаз братьев Ивановых» открыл фестиваль «Музыкальная экспедиция» в Вологде 25 июля.
Особое место в летней афише Московской областной филармонии занял музыкальный open-air фестиваль «Новый Иерусалим. Лето. Музыка. Музей» в Истре. Увертюры, арии и сцены из знаменитых опер звучали в первый день фестиваля, 21 июля.
На сцене атриума МВК «Новый Иерусалим» выступали оркестр Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко под управлением заслуженного артиста России, лауреата Премии Москвы и национальной театральной премии «Золотая маска» Феликса Коробова, а также артисты Московской областной филармонии: великолепные оперные певцы, лауреаты международных конкурсов Алина Яровая (сопрано), Максим Сажин (тенор), Павел Баранский (баритон) и один из самых прославленных хоровых коллективов России с более чем полувековой историей — Государственный академический Московский областной хор имени Андрея Кожевникова.
Во второй день, 22 июля, симфоническую классику представил Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Игоря Манашерова. Первый масштабный совместный проект МВК «Новый Иерусалим» и Московской областной филармонии положил начало новой истории.
В августе в рамках проекта «Летний концертный зал» запланировано 13 концертов. Выступления пройдут в Кашире, Рузе, Кубинке, Пушкине, Раменском, Истре, Старице, селе Гагино, поселке Шаховская, поселке Дубровицы, селе Душоново.
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