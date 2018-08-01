Более 12 тыс. человек посетили Летний концертный зал Московской областной филармонии в июле

Проект «Летний концертный зал» Московской областной филармонии, который стартовал в текущем году при поддержке министерства культуры Московской области, в июле собрал свыше 12 тысяч зрителей, говорится в сообщении пресс-службы филармонии.

«Цветы любви», «Музыка экрана», «Русь необъятная», «Танцуют все!» — вот лишь некоторые из исполненных красочных программ. Изысканные инструментальные пьесы, романсы, песни советских композиторов в День семьи, любви и верности подарили жителям Ногинска квартет имени Александра Алябьева и Людмила Боталова (сопрано). Хиты из кинофильмов звучали в исполнении Олега Калагурова (фортепиано), Людмилы Боталовой (сопрано) и Юлии Пилипович (вокал) в оздоровительном комплексе «Левково» 11 июля», — говорится в сообщении.

Кроме того, задорные пляски, народные мелодии, оригинальные инструментальные композиции вошли в программу ансамбля «Садко», которая состоялась 28 июля в Каширском городском парке.

В тот же день в оздоровительном комплексе «Снегири» зрители наслаждались самобытными аранжировками, виртуозным исполнительством и уникальными инструментами — тембровыми баянами: программу представили ансамбль баянистов «Русский тембр» и Людмила Боталова (сопрано).

Помимо концертов в Подмосковье, коллективы Московской областной филармонии в июле выступили на открытых площадках и в других регионах России. Государственный оркестр «Гусляры России» дал концерты в Старице (Тверская область) 2 июля и Суздале (Владимирская область) 14 июля. Ансамбль «Садко» стал гостем празднования Дня города в Твери 15 июля. Коллектив «Симфоджаз братьев Ивановых» открыл фестиваль «Музыкальная экспедиция» в Вологде 25 июля.

Особое место в летней афише Московской областной филармонии занял музыкальный open-air фестиваль «Новый Иерусалим. Лето. Музыка. Музей» в Истре. Увертюры, арии и сцены из знаменитых опер звучали в первый день фестиваля, 21 июля.

На сцене атриума МВК «Новый Иерусалим» выступали оркестр Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко под управлением заслуженного артиста России, лауреата Премии Москвы и национальной театральной премии «Золотая маска» Феликса Коробова , а также артисты Московской областной филармонии: великолепные оперные певцы, лауреаты международных конкурсов Алина Яровая (сопрано), Максим Сажин (тенор), Павел Баранский (баритон) и один из самых прославленных хоровых коллективов России с более чем полувековой историей — Государственный академический Московский областной хор имени Андрея Кожевникова.

Во второй день, 22 июля, симфоническую классику представил Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Игоря Манашерова . Первый масштабный совместный проект МВК «Новый Иерусалим» и Московской областной филармонии положил начало новой истории.

В августе в рамках проекта «Летний концертный зал» запланировано 13 концертов. Выступления пройдут в Кашире, Рузе, Кубинке, Пушкине, Раменском, Истре, Старице, селе Гагино, поселке Шаховская, поселке Дубровицы, селе Душоново.