Классика в сети или как попасть на концерт, не выходя из дома

Побывать на выступлении любимых артистов меломан всегда готов. И фестиваль, и конкурс, и отдельный концерт могут вынудить преданного слушателя отправиться за музыкой на другой конец света. Теперь, когда быть в теме культуры — модно, ряды любителей классики пополняются, приходят новобранцы. Но что делать, если живешь в маленьком городе, где просто нет концертного зала? Сегодня я расскажу о проектах, которые предоставят шанс каждому из нас стать знатоком академической музыки.

Medici.tv На первом месте моего личного хит-парада проект Medici.tv. И в нем привлекает абсолютно все. Вплоть до истории человека, который создал этот потрясающий сайт. Только представьте, французский мальчик Эрве Буасьер живет в маленькой деревне, где нет даже библиотеки. Концертный зал? Забудьте об этом! Однажды он слышит радиопередачу, посвященную классической музыке и увлекается ей не на шутку. Увлекается так сильно, что, повзрослев, решает создать интернет-платформу для продвижения и академической музыки, и ее исполнителей. Авантюра еще та. Десять лет назад, когда сайт начинал свою работу, многие не верили в жизнеспособность проекта. Но терпение и огромное желание изменить шаблонные представления о том, кто такой слушатель классики, привели Medici.tv к успеху.

Что мы делаем прежде, чем послушать музыку на компакт-диске? Платим деньги за альбом. Что мы делаем, прежде чем послушать музыку в зале филармонии? Платим деньги за билет. Что мы делаем прежде, чем послушать музыку на сайте Medici.tv? Устраиваемся поудобнее перед экраном компьютера или телевизора и на этом — все. Мы никому ничего не платим. Прямые трансляции, которых в год бывает больше ста, нам просто дарят. Отменную картинку и невероятно чистый звук отдают безвозмездно. Насколько это предложение уникально мы можем понять, заглянув в раздел «Calendar». Так, на этой неделе ожидаются прямые трансляции концертов всемирно известного пианиста — если не сказать, суперзвезды — Михаила Плетнева , самобытного виолончелиста Миши Майского и других интереснейших персон мира академической музыки. По-моему, Medici.tv — роскошный шанс наслушаться классики вдоволь.

Кроме трансляций в режиме реального времени на сайте есть массив архивных данных — документальных фильмов, интервью, концертов, оперных и балетных спектаклей, мастер-классов. Доступ к такой библиотеке можно получить, если раскошелиться и приобрести премиум-подписку. Но это уже — на усмотрение каждого. Помните, после окончания трансляции запись концерта еще несколько часов доступна для бесплатного просмотра. Все, что нужно — зарегистрироваться на сайте.

Круг пользователей Medici.tv заметно расширился в 2015 году по причине сотрудничества канала с конкурсом Чайковского. И, вместе с тем, благодаря Medici.tv за конкурсом имени Петра Ильича следило более десяти миллионов человек.

Знаете, даже сейчас я пишу статью и параллельно слушаю трансляцию концерта музыкального фестиваля Вербье. Играет Даниил Трифонов — тонко чувствующий незаурядный пианист и, на секундочку, обладатель премии «Гремми». Наконец сбываются все мечты, лучший мой подарочек это — ты, Medici.tv.

«Всероссийский виртуальный концертный зал»

Второе место на пьедестале моих пристрастий занимает проект «Всероссийский виртуальный концертный зал», реализованный Министерством культуры на базе Московской филармонии. Что это такое? Оказывается, на сегодняшний день в России уже существует более 300 виртуальных залов для прослушивания классической музыки. Таким образом, жители провинции тоже могут знакомиться с образчиками музыкального академического искусства, смотреть и слушать трансляции концертов из столичных филармоний. Не откажу себе в удовольствии, подчеркну, что в 2013 году основой для этого инновационного проекта стал опыт Свердловской филармонии в организации сети виртуальных залов. Итак, хотите слушать лучшие сочинения академической музыки? Узнайте, есть ли в вашем городе виртуальный концертный зал.

Предупреждаю, удовольствие не бесплатное, но цены доступные. Особенно если сравнивать их с кругленькими суммами, которые любители классики ежегодно отдают за место в «реальном» зале. К примеру, послушать в виртуальном формате выступление пианиста Люка Дебарга вы сможете всего за 100 рублей.

Но если специально оборудованному залу вы предпочитаете свою уютную комнату, то для такого случая на сайте Московской филармонии давным-давно придумали раздел «Онлайн трансляции». Суть его работы та же, что и Medici.tv. Знакомимся с расписанием концертов и заходим в нужное время на сайт. Но и это еще не все.

Прямые трансляции концертов из залов Московской и Санкт-Петербургской филармоний доступны и для пользователей социальной сети «В Контакте», правда о высоком качестве картинки и звука в таких условиях мечтать не стоит.

Mariinsky.tv Тут все понятно без дополнительных разъяснений. Mariinsky.tv — волшебное место, где мы можем видеть записи и прямые трансляции мероприятий, проходящих на трех сценах академического театра Санкт-Петербурга. С какой стати я выделила этот сайт отдельным пунктом? Да, принцип работы все тот же, но кроме концертов иногда удается посмотреть и спектакли любимого театра. К тому же, у организаторов есть приятная традиция брать экспресс-интервью у исполнителей во время антракта.

Радио «Орфей»

Сайт радиостанции «Орфей» — отличный вариант для тех, кому интересна только музыка, а картинка не так уж важна. Радио — оно и в Африке радио. Зато, когда бы вы не зашли на сайт, всегда услышите классику. Кликаете слово «эфир» и музыка тут же льется из колонок. На открывшейся странице вы увидите и программу передач, и название сочинения, что звучит сию минуту. Пара-тройка недель такого осознанного прослушивания и вы вполне можете играть в «Угадай мелодию». Между прочим, на сайте радиостанции есть раздел «подкасты» — кладезь познавательных передач о классическом искусстве.

Вы можете слушать музыку на одном из предложенных сайтов, а можете найти что-то свое, нет никаких границ. Помните, классика доступна не только всем, но и везде. А кто ищет, тот обязательно найдет.

Фото превью: архив Свердловской филармонии