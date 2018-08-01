Концерт Китайского филармонического оркестра восхитил петербургскую публику

Санкт-Петербург, 1 августа / Синьхуа / — Китайский филармонический оркестр впервые выступил вчера в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Музыканты исполнили написанную Цзоу Е редакцию «Опьяневшей наложницы» с симфоническим оркестром, концерт для скрипки с оркестром ми минор Феликса Мендельсона и симфонию №5 ре минор Дмитрия Шостаковича

Аудитория была особенно поражена мастерством молодой скрипачки Су Цяньсюнь во время исполнения произведения Мендельсона. После выступления ее несколько раз вызывали на бис, и она исполнила сольную композицию на скрипке.

Дирижер Китайского филармонического оркестра Юй Лун отметил, что выступить в Санкт-Петербурге было его мечтой в течение долгого времени. Он был счастлив дирижировать на сцене Концертного зала Мариинского театра. —0—