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Концерт Китайского филармонического оркестра восхитил петербургскую публику
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Концерт Китайского филармонического оркестра восхитил петербургскую публику 

ИА Синьхуа 19 часов назад
Санкт-Петербург, 1 августа /Синьхуа/ — Китайский филармонический оркестр впервые выступил вчера в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге.
Музыканты исполнили написанную Цзоу Е редакцию «Опьяневшей наложницы» с симфоническим оркестром, концерт для скрипки с оркестром ми минор Феликса Мендельсона и симфонию №5 ре минор Дмитрия Шостаковича.
Аудитория была особенно поражена мастерством молодой скрипачки Су Цяньсюнь во время исполнения произведения Мендельсона. После выступления ее несколько раз вызывали на бис, и она исполнила сольную композицию на скрипке.
Дирижер Китайского филармонического оркестра Юй Лун отметил, что выступить в Санкт-Петербурге было его мечтой в течение долгого времени. Он был счастлив дирижировать на сцене Концертного зала Мариинского театра. —0—
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