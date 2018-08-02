Фестиваль Summer Sound на дизайн-заводе «Флакон» 

На дизайн-заводе «Флакон» с 6 по 12 августа пройдет серия концертов под открытым небом Summer Sound 2018. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«В течение недели один из главных московских арт-кластеров, расположенный неподалеку от центра города, примет более двадцати артистов, представляющих самые разные тренды развития современной российской сцены, а завершится серия концертов выступлением важных зарубежных хэдлайнеров. Пятидневный шоукейс отечественных музыкальных проектов — независимых, но востребованных на крупнейших площадках по всей стране»,
— отмечают организаторы мероприятия, творческое объединение Northern Sound.
На Summer Sound 2018 выступят группы «Буерак», «Animal ДжаZ», Therr Maitz, «Панки в городе 2.0», Infected Mushroom, рэпер Хаски и певица Варвара Визбор.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.