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Эмир Кустирица и The No Smoking Orchestra сыграют на набережной в Иркутске
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Эмир Кустирица и The No Smoking Orchestra сыграют на набережной в Иркутске 

АиФ Иркутск 13 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Бесплатный концерт для иркутян даст известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица с фолк-рок-группой «The No Smoking Orchestra». Выступление состоится 12 сентября в 22:00 в формате open air на набережной реки Ангара возле памятника Александру III. Это будет завершающее мероприятие международного фестиваля академической музыки «Звезды на Байкале».
Кроме того, планируется, что Эмир Кустурица проведет творческую встречу с иркутскими режиссерами и студентами творческих специальностей.
Напомним, в середине июля известный пианист Денис Мацуев разместил в своем микроблоге в Instagram видео с сербским режиссером. Он пригласил его посетить Иркутск, на что Эмир Кустурица пообещал приехать, чтобы дать концерт, попариться в бане и искупаться в Байкале.
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