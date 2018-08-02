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Ники Минаж отбила хлеб у Арианы Гранде
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Ники Минаж отбила хлеб у Арианы Гранде
News.ru
9 часов назад
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Американская певица, рэпер, автор песен и актриса Ники Минаж анонсировала выпуск нового альбома 17 августа. В этот же день должен был выйти альбом ещё одной певицы — 25-летней звезды и кумира подростков Арианы Гранде
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