Ники Минаж отбила хлеб у Арианы Гранде

Американская певица, рэпер, автор песен и актриса Ники Минаж анонсировала выпуск нового альбома 17 августа. В этот же день должен был выйти альбом ещё одной певицы — 25-летней звезды и кумира подростков Арианы Гранде