Ещё
Впервые проголосовавшим на выборах мэра москвичам могут подарить билеты на концерт
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Впервые проголосовавшим на выборах мэра москвичам могут подарить билеты на концерт 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Для избирателей, впервые проголосовавших на выборах мэра столицы, могут организовать концерт с известными российскими исполнителями и музыкальными группами, билеты на который традиционно дарят на избирательных участках. Об этом сообщил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут в ходе встречи членов комиссии с молодежными организациями.
«Уже был положительный опыт, когда на прошедших выборах были организованы мероприятия, концерты с артистами для избирателей, голосующих впервые. Хорошо то, что многие артисты, которые интересны сейчас молодежи, откликались на просьбу принять участие в концертах, которые проходили после выборов. Я думаю, что мы такую же работу будем проводить на этих выборах. Мы обязательно, я думаю, воплотим эту идею. Наверное, проведем опрос с тем, чтобы понять, кого бы люди хотели видеть среди артистов и обратимся к ним с просьбой принять участие в концерте», — сказал Д. Реут.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин поздравил ВДНХ с днем рождения «Cоюзмультфильм» и Э.Успенский урегулировали спор об авторских правах на героев «Простоквашино» Участниками фестиваля «Расправь крылья» в Москве стали воспитанники 15 детских домов из регионов РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
8 сериалов для тех, кто учит английский язык
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение