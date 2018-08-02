Впервые проголосовавшим на выборах мэра москвичам могут подарить билеты на концерт

Для избирателей, впервые проголосовавших на выборах мэра столицы, могут организовать концерт с известными российскими исполнителями и музыкальными группами, билеты на который традиционно дарят на избирательных участках. Об этом сообщил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут в ходе встречи членов комиссии с молодежными организациями.

«Уже был положительный опыт, когда на прошедших выборах были организованы мероприятия, концерты с артистами для избирателей, голосующих впервые. Хорошо то, что многие артисты, которые интересны сейчас молодежи, откликались на просьбу принять участие в концертах, которые проходили после выборов. Я думаю, что мы такую же работу будем проводить на этих выборах. Мы обязательно, я думаю, воплотим эту идею. Наверное, проведем опрос с тем, чтобы понять, кого бы люди хотели видеть среди артистов и обратимся к ним с просьбой принять участие в концерте», — сказал Д. Реут.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.