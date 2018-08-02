Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип 

Юрий Шевчук порадовал всех поклонников русского рока новым клипом на песню "Уездный город" из нового альбома "Галя, ходи".
В эфире "Нашего радио" музыкант объяснил, что песня посвящается жизни нашей молодежи в моногородах.
Сюжет при этом соответствующий. Молодой десантник, только что демобилизовавшийся из армии, встретился с друзьями.
Встреча заканчивается купанием в фонтане, где герой видит русалку с лицом любимой девушки, и потасовкой с полицией, после чего они попадают в "обезьянник". Там они знакомятся с самим Шевчуком.
В клипе есть цитата из знаменитого видео "Что такое осень?!".
Режиссер и сценарист видеоролика — Андрей Сафронов, оператор — Алексей Арсентьев. Клип набрал больше 100 тысяч просмотров и почти две с половиной тысячи лайков. Фанаты тепло встретили новое творение мэтра.
С душой сделано!)
Это наша Раша, это наша жизнь! В каждом дворе такое можно увидеть. Лайк!
Душевно, Юрий Юлианыч, спасибо!
В Топ! Отличное видео и музыка!
Шевчук молодец за форматом не гоняется.
Как всегда до слез