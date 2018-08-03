Ещё
«Твой Бро»: как звучит Калининград в приложении Shazam
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Твой Бро»: как звучит Калининград в приложении Shazam 

Клопс.Ru 16 часов назад
Фото: Tvoybro.com
«Твой Бро» включил на телефоне приложение Shazam и выяснил, какую музыку можно услышать в публичных местах Калининграда.
ТЦ «Европа»
Музыка в торговом центре стремится соответствовать названию. Кроме зарубежной попсы, в основном услышать что-то вряд ли получится. Одним словом, ненавязчивый лаунж-саунд для размеренного шопинга. Интересно, как совершались бы покупки под песни «Ленинграда», к примеру? Думается, что точно веселее. А вот под какую-нибудь Макsим продажи бы вообще встали. Но это всё теории, а мы, нежадные, делимся нашазамленным, забирайте.
Парк «Юность»
Ещё одно место, музыка в котором звучит в унисон названию. Помимо детского смеха, здесь можно услышать «юных» представителей русской и зарубежной поп-эстрады. Даже малыши, едва научившись ходить, уже не прочь потанцевать под «Монатика», «Айову» и не только. Так что, если хотите «птицу счастья свою отпустить на юг» или «чтобы платили каждый раз…» — вам сюда.
Рыбная деревня
Самое известное место города вы найдёте на слух — да-да, и такое возможно. Всё потому, что каждое второе слово здесь — иностранное. Из ресторанчиков доносятся лаунж-музыка и безмятежные беседы. Так что вашему прогулочному релаксу ничто не угрожает. Одним словом, атмосфера вокруг, как в песне Валерия Меладзе, «без суеты».
Поющие фонтаны у Биржи
Людей издавна привлекала вода. Поэтому неудивительно, что новая достопримечательность быстро завоевала любовь Калининграда. Есть в этой мелодии воды что-то поистине завораживающее и успокаивающее.
Если вы зашли сюда вечером, то всё прекрасно: играющие цветом фонтаны, живописная локация и приятная классическая музыка. Но будьте готовы к тому, что днём здесь вместо поющих фонтанов пост принимают кричащие дети.
Читайте дальше на сайте «Твой Бро».
Клопс.Ru: последние новости
Кинокритики назвали претендентов на "Оскар-2019" Министр культуры РФ об отказе "Синема Парка" показывать фильм "Матильда": Моя чаша терпения переполнена График работы поющего фонтана в Калининграде утвердят не ранее чем через месяц
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в заслуженных советских картинах3
Что стало с артистами из «Бумера»2
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Названы самые раздражающие привычки туристов
Кто спас «Покровские ворота»5
Видео
Рамблер приглашает на Пикник «Афиши»!
Город
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
09:23
Что стало с артистами из «Бумера»
Кино
05:08
Ляпы в заслуженных советских картинах
Кино
10:11
Как выглядят супергерои без силы
Кино
01:29
«Альф» вернется на экраны
ТВ
08:26
Голливудские фильмы про плохих русских
Кино
02:56
Кто спас «Покровские ворота»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение