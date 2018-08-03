«Твой Бро»: как звучит Калининград в приложении Shazam

«Твой Бро» включил на телефоне приложение Shazam и выяснил, какую музыку можно услышать в публичных местах Калининграда.

ТЦ «Европа»

Музыка в торговом центре стремится соответствовать названию. Кроме зарубежной попсы, в основном услышать что-то вряд ли получится. Одним словом, ненавязчивый лаунж-саунд для размеренного шопинга. Интересно, как совершались бы покупки под песни «Ленинграда», к примеру? Думается, что точно веселее. А вот под какую-нибудь Макsим продажи бы вообще встали. Но это всё теории, а мы, нежадные, делимся нашазамленным, забирайте.

Парк «Юность»

Ещё одно место, музыка в котором звучит в унисон названию. Помимо детского смеха, здесь можно услышать «юных» представителей русской и зарубежной поп-эстрады. Даже малыши, едва научившись ходить, уже не прочь потанцевать под «Монатика», «Айову» и не только. Так что, если хотите «птицу счастья свою отпустить на юг» или «чтобы платили каждый раз…» — вам сюда.

Рыбная деревня

Самое известное место города вы найдёте на слух — да-да, и такое возможно. Всё потому, что каждое второе слово здесь — иностранное. Из ресторанчиков доносятся лаунж-музыка и безмятежные беседы. Так что вашему прогулочному релаксу ничто не угрожает. Одним словом, атмосфера вокруг, как в песне Валерия Меладзе , «без суеты».

Поющие фонтаны у Биржи

Людей издавна привлекала вода. Поэтому неудивительно, что новая достопримечательность быстро завоевала любовь Калининграда. Есть в этой мелодии воды что-то поистине завораживающее и успокаивающее.

Если вы зашли сюда вечером, то всё прекрасно: играющие цветом фонтаны, живописная локация и приятная классическая музыка. Но будьте готовы к тому, что днём здесь вместо поющих фонтанов пост принимают кричащие дети.

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