Свыше 12 тыс. зрителей посетили концерты проекта «Летний концертный зал» в Подмосковье

Проект «Летний концертный зал» Московской областной филармонии, который стартовал в этом году при поддержке министерства культуры Московской области, в июле собрал на своих концертах более 12 тысяч зрителей, говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры региона.

«Концерты Московской областной филармонии в рамках проекта прошли в Ногинске, Кашире, в Пушкинском районе, в селе Рождествено городского округа Истра, в Новом Иерусалиме. Помимо концертов в Подмосковье, коллективы Московской областной филармонии в июле выступили на открытых площадках в Тверской, Владимирской областях и в Вологде», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

По словам министра, особое место в летней афише Московской областной филармонии занял музыкальный open-air фестиваль «Новый Иерусалим. Лето. Музыка. Музей» в Истре. В первый день фестиваля на сцене атриума МВК выступали оркестр Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко под управлением заслуженного артиста России Феликса Коробова , а также артисты Московской областной филармонии.

Во второй день симфоническую классику представил Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Игоря Манашерова . Великая музыка русских композиторов на фоне истринской природы и потрясающее исполнение — так первый масштабный совместный проект МВК «Новый Иерусалим» и Московской областной филармонии положил начало своей истории.

В ближайшую субботу состоится первый августовский концерт в рамках проекта «Летний концертный зал». В 19:00 на стадионе «Локомотив» микрорайона Ожерелье города Кашира Ансамбль баянистов «Русский тембр» и Людмила Боталова (сопрано) представят программу «Танцуют все!». «Либертанго», «В парке Чаир», вальс «Осенний сон» — эти и многие другие хиты предстанут в оригинальных аранжировках художественного руководителя коллектива, заслуженного артиста России Вячеслава Кузьминского.

Всего в августе в рамках проекта «Летний концертный зал» запланировано 13 концертов. Выступления пройдут в Кашире, Рузе, Кубинке, Пушкине, Раменском, Истре, Старице, селе Гагино, поселке Шаховская, поселке Дубровицы, селе Душоново.