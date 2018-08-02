Тейлор Свифт не удержалась на ногах

Не так давно на стадионе в штате Нью-Джерси прошло грандиозное музыкальное шоу Тейлор Свифт (Taylor). Как и обычно, певица смогла удивить своих слушателей фееричным и ярким концертом, но не обошлось без происшествий.

Дело в том, что в день концерта шел проливной дождь, сцена намокла и стала очень скользкой. И во время исполнения очередной песни, Тейлор не удержалась на ногах и с размаху приземлилась на свою заднюю точку, сбив с ног своего танцора. Впрочем, Свифт грамотно справилась с этой нелепой ситуацией — она рассмеялась, встала на ноги и продолжила свой концерт.

Кстати, именно на этом шоу присутствовал возлюбленный Тейлор — Джо Элвин (Joe), который, видимо, настолько очарован своей спутницей, что даже не заметил её нелепого падения.