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На полигоне Алабино в Доме дружбы с концертом выступили артисты ЦДРА
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На полигоне Алабино в Доме дружбы с концертом выступили артисты ЦДРА 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Аплодисментами были также встречены выступления вокалиста из Республики Армении, вокального дуэта из Республики Мьянма и творческого коллектива из Боливарианской Республики Венесуэла.
Сегодня на полигоне Алабино для участников и гостей конкурсов «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» с большой концертной программой выступили артисты Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) имени М. В. Фрунзе вместе с артистами стран-участниц Армейских международных игр. Получился интересный совместный творческий проект, автором которого выступил Департамент культуры Минобороны России.
Вел концертную программу солист концертного ансамбля центрального военного учреждения культуры лауреат всероссийских конкурсов Алексей Зубарев. Он и приглашал исполнителей продемонстрировать свои таланты в песне, игре на национальных инструментах и танце.
Тон на правах хозяев задавали артисты концертного ансамбля ЦДРА, представившие вниманию зрителей вокальные номера из известной концертной программы «Нам доверена песня», а также песни народов мира. Порадовали и солисты балетной группы, поразившие зарубежных гостей ярким колоритом русского народного танца.
Не остались в долгу и иностранные исполнители. Аплодисментами были встречены выступления вокалиста из Республики Армении, вокального дуэта из Республики Мьянма и творческого коллектива из Боливарианской Республики Венесуэла.
Участников и гостей конкурсов «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» ждут новые творческие встречи.
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