Для тех, кого не смущает военная техника. Завершается фестиваль «Нашествие»

Последний день «Нашествия» — рок-фестиваль завершается 5 августа в Тверской области. В этом году вокруг мероприятия много шума, в том числе, в сети, поскольку некоторые музыканты отказались от выступлений из-за поддержки «Нашествия» российским Минобороны

Не приехали в Завидово панк-группы «Порнофильмы», «Элизиум», «Йорш». Отменила свое выступление и обсуждаемая певица Монеточка. Тем не менее, на трех сценах «Нашествия» поют в эти дни более 150 исполнителей. Среди них молодая певица Женя Ефимова, которая выступала в первый день фестиваля на сцене для молодых артистов «Наше 2.0». Ее не смущает присутствие танков и призывных пунктов на полях «Нашествия».

Женя Ефимова певица «Если такая история смущает, то тогда нужно искать другую страну, другую планету. Это то, от чего мы не убежим, это то, в чем мы живем. Странно лишать слушателей, особенно, если ты известный музыкант, и конкретно на тебя приедут люди и немало, для меня, по крайней мере, странно говорить, что мы не приедем, потому что там будут стоять танки или что-то еще. Я не вдавалась в подробности, но мы сейчас живем в то время, где на планете идет война, от этого никуда не убежать. Причем тут человек, который хотел послушать твою музыку, мне не очень понятно. Мне это было интересно, потому что это масштаб, возможность поиграть в хороший звук, возможность новой аудитории».

Группа «Плаксы» играла на «Нашествии» второй раз — впервые они приезжали на фестиваль пять лет назад. Вот что по поводу присутствия на фестивале Минобороны и организации «Нашествия» в этом году сказал тромбонист коллектива Вадим Игнатьев:

Вадим Игнатьев участник группы «Плаксы» «Я считаю, что это довольно рискованно — ставить на музыкальное мероприятие военную технику. Но если это сделано исключительно с целью, чтобы показать, чтобы дети порадовались, даже я вспоминаю себя в детстве, у меня в городе стояло несколько танков, пушек, с радостью туда бегали, никакой милитаризации в этом не было. Для нас это дает в первую очередь много новых слушателей. Буквально вчера некоторые подходили, знакомились, спрашивали диски, как найти. Есть всякие мелкие моменты в организации, все связано просто с тем, что очень много людей, не всегда удается правильно регулировать потоки. Но в остальном все максимально предусмотрительно. Если погода не испортится, все будет очень здорово. Если дождь идет, там очень много песка, глины, все это превращается в месиво, как было в том году».

Еще в 2015 году от участия в фестивале отказалась группа «Машина времени». Лидер коллектива Андрей Макаревич заявил на своей странице в Facebook, что «петь песни на фоне танков нет никакого желания». Минобороны открыто поддерживает фестиваль еще с 2013 года.

В этом году на сценах «Нашествия» отметили 25-летие «Ночные снайперы», выступила с новой программой группа «Сплин», а «Кукрыниксы» дали прощальный концерт. Как сообщили организаторы, в течение первых двух дней фестиваля было изъято около 200 литров спиртного, которые пытались тайком пронести зрители.

Кроме того, в ходе фестиваля в импровизированном ЗАГСе зарегистрировано почти 280 браков (юридической силы такие браки не имеют). В воскресенье вечером завершат фестивальную программу выступления групп «Ногу свело!», «Ария» и «Ленинград».