«Лучше, чем Новый год»: несмотря на бойкот некоторых исполнителей, «Нашествие» стало настоящим праздником

В Тверской области в пятницу, 3 августа, открылся рок-фестиваль «Нашествие». В этом году вокруг мероприятия много шума, в том числе в сети. Ряд музыкантов отказались от выступления из-за поддержки мероприятия российским Минобороны

На «Нашествии» ждут до 200 тысяч человек — не меньше, чем годом ранее, при том, что от участия в нынешнем фестивале почти в последний момент отказались несколько коллективов. «Порнофильмы», обсуждаемая певица Монеточка — критики говорят, что новая рок-волна — это вообще не аудитория «Нашествия». Чего горевать?

«Там, где музыка, — нет места оружию», — пишут ребята из украинской поп-рок-группы «Пошлая Молли». Они, как и другие коллективы, отказались от участия якобы из-за «пропаганды милитаризма». Комментирует продюсер фестиваля Kubana Илья Островский

Илья Островский продюсер фестиваля Kubana «Я не думаю, что шумиха вокруг фестиваля „Нашествие“ хоть как-то сказалась на самом фестивале, на продаже билетов, на посещаемости или еще на чем-то. Потому что, по большому счету, это шумихой-то назвать достаточно сложно, так как речь шла об отказе от выступления пяти музыкальных коллективов, причем, наверное, не самых главных в line-up этого фестиваля. И самое главное, не очень понятно, почему эта шумиха возникла именно сейчас, потому что всем давно известно, что фестиваль „Нашествие“ сотрудничает с Минобороны, и это позиция фестиваля. И, насколько я знаю, это все нравится аудитории».

Еще в 2015 году от участия в фестивале отказалась группа «Машина времени». Тогда Андрей Макаревич заявил на своей странице в Facebook, что «петь песни на фоне танков нет никакого желания». Организаторы «Нашествия» не удивляются и, главное, не обижаются. Таково желание музыкантов. Минобороны открыто поддерживает фестиваль еще с 2013 года. Ветеранам феста знакомы и приземления парашютистов, и экспозиции военной техники, и пункты приема на контрактную службу, которые молодежь обычно осторожно обходит.

И без Монеточки в этом году на фестивале выступит 150 музыкальных групп, которые, при всем уважении к Лизе Гырдымовой, дадут ей фору по популярности в России. Хедлайнеры — «Ленинград», «Ночные снайперы», «Сплин», «Ария», «Ногу свело» и другие. Будут работать три сцены: «Главная», «Наше 2.0» и «Высоцкий». Цена на однократный вход почти в два раза дешевле, чем на условный «Пикник „Афиши“ — 2200 рублей. Подробнее об атмосфере на фестивале рассказывает программный директор „Нашего Радио“, один из продюсеров фестиваля Анастасия Рогожникова:

Анастасия Рогожникова программный директор „Нашего Радио“, один из продюсеров фестиваля „Все организовано прекрасно. Потрясающее количество людей, огромное количество машин, палаток. Обстановка нереальная, праздничная такая, я могу сказать, предновогодняя, потому что для нас „Нашествие“, правда, это прекраснее, чем новогодние праздники. Погода обещает быть хорошей, жарко, но есть зоны, в которых работают кондиционеры. Кто-то разделся, кто-то в купальниках ходит, как на пляже. Каждый найдет себе развлечение на любой вкус“.

Организаторы хвастаются улучшенной инфраструктурой фестиваля, которую подготовили специально к этому году, а именно расширенные и удобные парковки. В частности, на подъезде к Большому Завидову в пятницу почти не было пробок. Организаторы не ждут их и в воскресенье, когда фестиваль завершится.