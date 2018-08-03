Ещё
«Лучше, чем Новый год»: несмотря на бойкот некоторых исполнителей, «Нашествие» стало настоящим праздником
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Лучше, чем Новый год»: несмотря на бойкот некоторых исполнителей, «Нашествие» стало настоящим праздником 

BFM.RU 10 часов назад
Фото: BFM.RU
В Тверской области в пятницу, 3 августа, открылся рок-фестиваль «Нашествие». В этом году вокруг мероприятия много шума, в том числе в сети. Ряд музыкантов отказались от выступления из-за поддержки мероприятия российским Минобороны.
На «Нашествии» ждут до 200 тысяч человек — не меньше, чем годом ранее, при том, что от участия в нынешнем фестивале почти в последний момент отказались несколько коллективов. «Порнофильмы», обсуждаемая певица Монеточка — критики говорят, что новая рок-волна — это вообще не аудитория «Нашествия». Чего горевать?
«Там, где музыка, — нет места оружию», — пишут ребята из украинской поп-рок-группы «Пошлая Молли». Они, как и другие коллективы, отказались от участия якобы из-за «пропаганды милитаризма». Комментирует продюсер фестиваля Kubana Илья Островский:
Илья Островский продюсер фестиваля Kubana «Я не думаю, что шумиха вокруг фестиваля „Нашествие“ хоть как-то сказалась на самом фестивале, на продаже билетов, на посещаемости или еще на чем-то. Потому что, по большому счету, это шумихой-то назвать достаточно сложно, так как речь шла об отказе от выступления пяти музыкальных коллективов, причем, наверное, не самых главных в line-up этого фестиваля. И самое главное, не очень понятно, почему эта шумиха возникла именно сейчас, потому что всем давно известно, что фестиваль „Нашествие“ сотрудничает с Минобороны, и это позиция фестиваля. И, насколько я знаю, это все нравится аудитории».
Еще в 2015 году от участия в фестивале отказалась группа «Машина времени». Тогда Андрей Макаревич заявил на своей странице в Facebook, что «петь песни на фоне танков нет никакого желания». Организаторы «Нашествия» не удивляются и, главное, не обижаются. Таково желание музыкантов. Минобороны открыто поддерживает фестиваль еще с 2013 года. Ветеранам феста знакомы и приземления парашютистов, и экспозиции военной техники, и пункты приема на контрактную службу, которые молодежь обычно осторожно обходит.
И без Монеточки в этом году на фестивале выступит 150 музыкальных групп, которые, при всем уважении к Лизе Гырдымовой, дадут ей фору по популярности в России. Хедлайнеры — «Ленинград», «Ночные снайперы», «Сплин», «Ария», «Ногу свело» и другие. Будут работать три сцены: «Главная», «Наше 2.0» и «Высоцкий». Цена на однократный вход почти в два раза дешевле, чем на условный «Пикник „Афиши“ — 2200 рублей. Подробнее об атмосфере на фестивале рассказывает программный директор „Нашего Радио“, один из продюсеров фестиваля Анастасия Рогожникова:
Анастасия Рогожникова программный директор „Нашего Радио“, один из продюсеров фестиваля „Все организовано прекрасно. Потрясающее количество людей, огромное количество машин, палаток. Обстановка нереальная, праздничная такая, я могу сказать, предновогодняя, потому что для нас „Нашествие“, правда, это прекраснее, чем новогодние праздники. Погода обещает быть хорошей, жарко, но есть зоны, в которых работают кондиционеры. Кто-то разделся, кто-то в купальниках ходит, как на пляже. Каждый найдет себе развлечение на любой вкус“.
Организаторы хвастаются улучшенной инфраструктурой фестиваля, которую подготовили специально к этому году, а именно расширенные и удобные парковки. В частности, на подъезде к Большому Завидову в пятницу почти не было пробок. Организаторы не ждут их и в воскресенье, когда фестиваль завершится.
BFM.RU: последние новости
Наталья Поклонская не пришла на стояние против «Матильды» «Движение вверх» превзошло «Аватар» по сборам Меню с утонувшего «Титаника» продали почти за $100 000
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в заслуженных советских картинах3
Что стало с артистами из «Бумера»2
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Названы самые раздражающие привычки туристов
Кто спас «Покровские ворота»5
Видео
Рамблер приглашает на Пикник «Афиши»!
Город
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
09:23
Что стало с артистами из «Бумера»
Кино
05:08
Ляпы в заслуженных советских картинах
Кино
10:11
Как выглядят супергерои без силы
Кино
01:29
«Альф» вернется на экраны
ТВ
08:26
Голливудские фильмы про плохих русских
Кино
02:56
Кто спас «Покровские ворота»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение