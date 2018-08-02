КЦ «Зеленоград» предлагает зрителями приобретать билеты на цикл событий со скидками

Культурный центр «Зеленоград» предлагает зрителям новую репертуарную подборку — цикл из 7 лучших концертов и спектаклей для детей и взрослых творческого сезона 2018/2019. Цены на билеты начинаются от 500 рублей.

В цикл вошли песочно-световые музыкальные шоу «Руслан и Людмила» и «Сказка о рыбаке и рыбке», балеты «Дюймовочка» и «Белоснежка и 7 гномов», музыкально-литературные композиции «Денискины рассказы» и «Летучий корабль» в сопровождении оркестра и живых иллюстраций с рисованием по воде, интерактивная программа легендарной учительницы музыки Виолетты Модестовны.

Также впервые в Культурном центре вводится система лояльности — выгода от покупки составляет до 20%. Размер скидки зависит от количества приобретаемых билетов и распределяется по следующему принципу: при покупке билетов на 2 мероприятия — скидка 5%, на 3 — 10%, на 4 — 15%, на 5 — 20%.

— Мы хотим предложить для зеленоградской публики новую репертуарную подборку. А именно — возможность посещать всей семьей постановки по классическим произведениям разнообразных жанров, — рассказывает художественный руководитель КЦ «Зеленоград» Леонид Овруцкий. — Дети и взрослые смогут увидеть балет и литературные композиции, услышать оркестр народных инструментов и классическую музыку в исполнении струнного квартета, увидеть песочное шоу и рисование по воде. Новое представление в рамках цикла — примерно раз в месяц!.

С подробностями можно познакомиться по ссылке.