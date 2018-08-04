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Юбилейный фестиваль «Пикник „Афиши“ пройдет в московском парке „Коломенское“
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Юбилейный фестиваль «Пикник „Афиши“ пройдет в московском парке „Коломенское“ 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Певица Земфира, канадская инди-рок-группа Arcade Fire, рэпер Pharaoh (Глеб Голубин), рок-группа King Gizzard & The Lizard Wizard из Австралии и многие другие исполнители в субботу примут участие в XV фестивале «Пикник „Афиши“ в московском парке „Коломенское“. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
»Нынешний «Пикник» станет пятнадцатым по счету. За это время он превратился в крупнейший музыкальный фестиваль в Москве", — подчеркнули организаторы.
Основных сцены будет три: главная, Summer stage и Air stage. На главную сцену поднимутся участники мельбурнской мультижанровой группы King Gizzard & The Lizard Wizard, шотландские классики инди-попа Belle & Sebastian и канадцы Arcade Fire. Здесь же выступят российские артисты — рок— группа «Пасош» и Земфира.
Интересным моментом для тех, кто следит за современной отечественной музыкой и дискуссиями о ней, станет то, что на сцене Summer stage в этот день выступит певица Монеточка (Елизавета Гырдымова). В целом же программа площадки будет с уклоном в рэп, соул и хип-хоп. Здесь выступят Дельфин (Андрей Лысиков), Pharaoh, бруклинец Джо-Вон Вирджини Скотт (Joey Bada$$) и другие.
Молодые и многообещающие артисты соберутся на Air stage. Это совсем новая австралийская группа Amyl and the Sniffers, шведская поп-певица Skott (Паулина Скётт), норвежский электропоп-проект Anna Of The North, их бельгийские коллеги Oscar and the Wolf, а также дуэт Rhye канадского вокалиста Майка Милоша и датского продюсера Робина Ханнибала.
Больше музыки и не только
Для гостей будут работать более 80 развлекательных площадок, многие из которых имеют музыкальную составляющую. Российский национальный музей музыки представит на фестивале «Пикник „Афиши“ свой обновленный фирменный стиль, а в лаунж-зоне можно будет разглядеть иллюстрации из фондов. „Башмет-центр“ даст гостям фестиваля возможность попробовать себя в роли саундпродюсера и откроет выставку музыкального оборудования, где можно будет поиграть на различных драм-машинах и синтезаторах ведущих мировых брендов и даже записать свой собственный трек.
Для тех, кто решит, что музыки уже достаточно, Музей советских игровых автоматов развернет экспозицию, где можно будет сравнить советскую и зарубежную игровые индустрии. На площадке Музея космонавтики можно будет совершить стыковку с Международной космической станцией, прогуляться по ней и даже выйти в открытый космос с помощью VR-очков, отметили организаторы.
Гости фестиваля „Пикник „Афиши“ смогут при наличии документов оформить читательский билет в Библиотеку иностранной литературы и взять книги на дом.
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