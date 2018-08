Земфира и Монеточка спели на юбилейном фестивале «Пикник „Афиши“ в Москве

МОСКВА, 5 августа. / ТАСС /. Пятнадцатый по счету фестиваль «Пикник „Афиши“ в субботу собрал тысячи поклонников музыки в столичном парке „Коломенское“. Его участниками стали как хорошо знакомые российскому слушателю Земфира, Дельфин , Pharaoh и Монеточка, так и относительно новые для него австралийская рок-группа King Gizzard & The Lizard Wizard, бруклинский рэпер Joey Bada$$ и канадская инди-рок-группа Arcade Fire.

Новички „Пикника „Афиши“

Организаторы фестиваля не решились предоставить главную сцену еще вчера известной только в интернете Монеточке (Елизавете Гырдымовой). Поэтому певица выступила на Summer Stage — второй по значимости площадке „Пикника“.

Несмотря на изнуряющую жару в плюс 28 градусов, послушать Монеточку у сцены собрались, казалось, все, кто к тому моменту успел преодолеть очереди на входе в парк. Причем большинство зрителей пришли не из любопытства — кто такая Монеточка, а уже зная наизусть ее хиты „Последняя дискотека“, „Нет монет“, „Пост-пост“ и, конечно, „Каждый раз“.

Немалое число гостей „Пикника“ пришли на фестиваль ради австралийских психодел-рокеров King Gizzard & The Lizard Wizard. Слэмить и неистово мотать головой поклонникам пришлось под проливным дождем с грозой, однако это не испортило их настроения.

Земфира

Певица Земфира вышла на главную сцену „Пикника „Афиши“ уже вечером и моментально стала центральным событием фестиваля.

“Мне предложили поучаствовать в этом фестивале во дворе моего дома около помойки, — поделилась Земфира. — Я взяла время подумать, подумала — и согласилась. И из этого родились и все мои другие фестивали этим летом. Когда я набирала команду, презентовала им этот фестиваль как лучший фестиваль в России, я счастлива быть здесь в третий раз“.

В 45-минутный сет певица включила песни на любой вкус. Поклонники с самым большим стажем услышали песни „Прости меня моя любовь“ и „Прогулка“, были и более новые, но не менее известные композиции „Главное“, „Жить в твоей голове“, „Австралия“, „Если мы выживем этим летом…“, а также песня на стихи Иосифа Бродского „Новые стансы к Августе“. Благодарные поклонники скандировали: „Лучше всех“.

»Спасибо вам большое, отличный вечер. Не могу сказать, что люблю ходить на концерты, но эта локация… Я вижу людей здесь на холме. Если бы вы только видели то, что я вижу", — призналась артистка.

Arcade Fire

Не меньший интерес гостей «Пикника» вызвал первый в России концерт канадской инди-рок-команды Arcade Fire, которая вышла последней на главную сцену фестиваля. Свое знакомство с российской публикой музыканты из-за океана начали прямо в толпе, неожиданно появившись среди зрителей. Почти двухчасовым ярким и громким шоу Arcade Fire точно приобрели несколько сотен новых поклонников в России.

Музыканты привезли свои самые известные песни, среди которых Wake Up, Electric Blue, Put Your Money On Me, The Suburbs, а хит Everything Now вовсе сыграли дважды.

Финальную композицию Arcade Fire играли под залпы грандиозного салюта.