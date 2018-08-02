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Оркестр ВМФ России выступит в парке «Кузьминки-Люблино»
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Оркестр ВМФ России выступит в парке «Кузьминки-Люблино» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Оркестр Военно-морского флота России выступит с концертом в парке «Кузьминки-Люблино» в субботу, 4 августа, заявили журналистам в четверг в пресс-службе фестиваля «Спасская башня», являющейся организатором мероприятия.
"Участник Главного военно-морского парада России, прошедшего в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге, Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ РФ даст концерт в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», — говорится в сообщении.
Организаторы мероприятия отметили, что в рамках данного концерта оркестр ВМФ исполнит классические и современные мелодии, а также традиционные флотские песни, которые звучали на Главном военно-морском параде в Петербурге.
Программа «Военные оркестры в парках», в рамках которой проходит этот концерт, проводится уже третий год и длится с мая по август. Ее организаторами выступают дирекция военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Минобороны РФ, МЧС России, Росгвардии и правительства Москвы. Закрытие цикла этого года состоится 18 августа в Александровском саду.
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