Оркестр ВМФ России выступит в парке «Кузьминки-Люблино»

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости . Оркестр Военно-морского флота России выступит с концертом в парке «Кузьминки-Люблино» в субботу, 4 августа, заявили журналистам в четверг в пресс-службе фестиваля «Спасская башня», являющейся организатором мероприятия.

"Участник Главного военно-морского парада России, прошедшего в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге, Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ РФ даст концерт в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», — говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия отметили, что в рамках данного концерта оркестр ВМФ исполнит классические и современные мелодии, а также традиционные флотские песни, которые звучали на Главном военно-морском параде в Петербурге.