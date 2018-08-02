В дни музыкального фестиваля «Нашествие-2018» будут пущены дополнительные электрички

С 3 по 5 августа на участке железной дороги между Ленинградским вокзалом и станцией Конаковский Мох добавится 21 электричка для удобства гостей фестиваля.

«Нашествие -2018» пройдёт в эти дни в Тверской области, на площадке Большого Завидова. Концертная площадка откроется 3 августа в 17 часов выступлением NOIZE MC и оркестра русских народных инструментов Белгородской филармонии. Официально заявлено, что в фестивале примут участие 150 музыкальных групп, среди них популярные коллективы: «Uma2RmaН», «Ленинград», «Алиса», «Ария», «The Matrixx», «Кукрыниксы», и другие.