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Путешествие в мир кино с Шером Остоном
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Путешествие в мир кино с Шером Остоном 

Вечерняя Москва 20 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Уникальный концерт джазового симфонического оркестра под управлением музыканта, дирижера, композитора Шера Остона «Путешествие в мир кино» состоится 26 августа в особняке Villa Politica.
Мы любим и пересматриваем шедевры мирового кинематографа не только из-за историй, которые в них рассказываются, и любимых актеров, но и из-за звучащей в них музыки. Лучшие композиторы мира писали и пишут композиции к кинолентам. И этот творческий процесс невозможен, если они не тронули, не вдохновили музыканта, не вызвали у него бурю эмоций.
В оркестре Шера Остона играют лучшие профессионалы России, а также приглашенные звезды Этери Бериашвили, Александра Белякова, Полина Орбах, Мария Антиповская, Егор Сесарев. Они с таким куражом и страстью, так виртуозно исполняют музыку из классики мирового кинематографа, что собирают самую взыскательную публику даже в летние сезоны.
Шер Остон — человек многогранно одаренный. Как музыкант, композитор, дирижер, руководитель оркестра и продюсер он создает праздник, который затрагивает все органы чувств.
Для гостей вечера проведут мастер-класс и выставку картин Эмиля Абрамяна. Художник пишет портреты красивых людей, среди которых множество артистов, политиков и музыкантов.
В программе для маленьких меломанов иммерсивное шоу с персонажами из культовых фильмов, огненное шоу и фокусы.
Август, когда самые роскошные цветы и на небе самые яркие созвездия, завершится концертом, сочетающим в себе джаз, кино, живопись и любовь.
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