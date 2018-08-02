Лидеры группы Uma2rman Сергей и Владимир Кристовские раскрывают секреты своих увлечений

Известная рок-группа Uma2rman выпустила новый альбом «Не нашего мира». Братья Сергей и Владимир Кристовские рассказали в интервью «Вечерке» о своих планах, впечатлениях от чемпионата мира, послами которого они были, и хобби.

— Над чем вы работаете сейчас?

Владимир: Несколько последних месяцев получились у нас насыщенными — написание альбома, клипа, неофициального гимна чемпионата мира, многочисленные концерты. В мае выпустили новый альбом, который называется «Не нашего мира». Как нам кажется, получилось довольно интересно. В роли саунд-продюсера выступил Павло Шевчук. Сейчас вот образовалась свободная неделя, решили выбраться в отпуск. А уже в воскресенье, 5 августа, участвуем в популярном фестивале «Нашествие-2018» в Тверской области, в Большом Завидове.

— Слышал, что на концерты вы иногда ездите на мотоциклах. Это правда?

Сергей: Да, на самом деле ничего сложного. У нас с Вов кой два одинаковых мотоцикла с хорошими вместительными багажниками. Пакуем туда костюмы для выступления и стартуем. Комфортно и быстро. До той же Тверской области доедем за мгновение.

— А каким был самый длинный маршрут на концерт на мотоцикле?

Владимир: Километров пятьсот без особых проблем. Ездили в Нижний Новгород, Ярославль, Кострому, Калугу.

— А вообще, какая была самая дальняя поездка на мотоцикле?

Владимир: Как-то поехали с другом из Москвы на Сицилию, через Финляндию, Германию, Болгарию, Грецию, Италию… Всего за 25 дней преодолели 12 тысяч километров. По дороге заблудились, поехали не в ту сторону, и вместо Сербии приехали в совсем другую страну… Знаете, есть у байкеров специальный норматив — нужно проехать без отдыха за сутки 1650 километров. Останавливаться можно лишь на заправках. Один наш общий товарищ мечтал сдать такой тест. Вместе с ним я и поехал.

Сергей: Год назад с братом ездили в Крым на мотоциклах. Какие красивые там места! Обязательно поедем туда еще. Хочется проехаться по мосту, который там недавно открыли.

— Какие у вас остались впечатления от чемпионата мира, прошедшего в России?

Владимир: Самые приятные. Это был фантастический месяц. Мы посетили несколько матчей, впечатления незабываемые.

— Вы, кажется, сами не прочь поиграть в футбол и хоккей — часто тренируетесь с командой артистов «КомАр». Известно, что Сергей вполне мог стать не музыкантом, а хоккеистом…

Сергей: Да, кем я мог бы только не стать (смеется). Кем я только не работал. Был воспитателем в детском саду, токарем, почтальоном, грузчиком на заводе. А на свой первый мотоцикл я заработал строительством забора вокруг заповедника в тайге. Тогда мне лет 17 было. А вообще, я с детства занимался хоккеем и, говорят, подавал большие надежды. Но получил тяжелую травму и поэтому не смог продолжить карьеру в профессиональном спорте. Огромное спасибо за созданную команду «КомАр», где играют многие известные люди. Со многими там подружился. Сейчас создали еще футбольную команду с таким же названием. Стараюсь не пропускать тренировки.

Владимир: А я сейчас только начинаю играть в хоккей. Купил ролики и вместо простого бега бегаю с клюшкой в руках, дома установил бросковую зону. Так что активно тренируюсь. Большую часть жизни занимаюсь боксом, а до 7-го класса интересовался и занимался несколькими видами спорта — фигурным катанием, конькобежным спортом, плаванием, футболом.

— Поделитесь творческими планами?

Сергей: Осенью выйдет мой сольный альбом. Сделаем его презентацию — соберу друзей, приглашу гостей. Предварительно в октябре состоится концерт.

Владимир: У нас есть уже написанные песни, связанные с женскими именами. Сейчас пишу еще подобные песни для альбома «Имена». Его выход планируется к концу года.

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