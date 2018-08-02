Орган в столичном концертном зале «Зарядье» установят до конца 2019 года

Один из самых больших органов в Европе планируют установить в концертном зале «Зарядье» в Москве, музыкальный инструмент полностью соберут к концу 2019 года, сообщила генеральный директор концертного зала Ольга Жукова

«Что касается органа. Орган, безусловно, на мой взгляд, король инструментов, это действительно очень сложный по своей инсталляции — сборке инструмента. По своему формату инструмент будет одним из самых больших в Европе, один из самых больших по Москве, в России второй», — сказала Жукова в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что орган будет монтироваться в течение двух лет.

«Первая часть будет инсталлирована к концу 2018 года, вторая часть — к концу 2019 года. Мы, безусловно, всех пригласим на так называемую инаугурацию органа», — добавила Жукова.

Строительство концертного зала в парке «Зарядье» завершилось 11 июня. Новый современный и высокотехнологичный зал заменит концертную площадку снесенной гостиницы «Россия», на месте которой создан парк «Зарядье». Концертный зал «Зарядье» официально откроется в День города, 8 сентября.

Концерты будут проходить в большом многофункциональном зале, рассчитанном на 1,6 тысячи человек. Зал обещает удивить любителей классической музыки идеальной акустикой и оригинальными интерьерами.