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Орган в столичном концертном зале «Зарядье» установят до конца 2019 года
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Орган в столичном концертном зале «Зарядье» установят до конца 2019 года 

РИАМО 20 часов назад
Фото: РИАМО
Один из самых больших органов в Европе планируют установить в концертном зале «Зарядье» в Москве, музыкальный инструмент полностью соберут к концу 2019 года, сообщила генеральный директор концертного зала Ольга Жукова.
«Что касается органа. Орган, безусловно, на мой взгляд, король инструментов, это действительно очень сложный по своей инсталляции — сборке инструмента. По своему формату инструмент будет одним из самых больших в Европе, один из самых больших по Москве, в России второй», — сказала Жукова в эфире телеканала «Москва 24».
Она добавила, что орган будет монтироваться в течение двух лет.
«Первая часть будет инсталлирована к концу 2018 года, вторая часть — к концу 2019 года. Мы, безусловно, всех пригласим на так называемую инаугурацию органа», — добавила Жукова.
Строительство концертного зала в парке «Зарядье» завершилось 11 июня. Новый современный и высокотехнологичный зал заменит концертную площадку снесенной гостиницы «Россия», на месте которой создан парк «Зарядье». Концертный зал «Зарядье» официально откроется в День города, 8 сентября.
Концерты будут проходить в большом многофункциональном зале, рассчитанном на 1,6 тысячи человек. Зал обещает удивить любителей классической музыки идеальной акустикой и оригинальными интерьерами.
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