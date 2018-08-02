Фестиваль Sолома в саду «Эрмитаж»

4 августа в четвертый раз в саду «Эрмитаж» пройдет литературно-музыкальный фестиваль Sолома сетевого издания М24.ru. За время существования фестиваль посетило более десяти тысяч человек: художники, фотографы, поэты, музыканты — их привлекают душевная атмосфера и возможность заявить о своем творчестве.

Гости фестиваля попадают в стильную деревню, где их встречают приятный запах свежескошенной травы и сена, уютный декор (белый рояль, книги, декорированные деревянные ящики, живые цветы) и обставленные со вкусом фотозоны.

Начнется фестиваль в 17:00 с «Открытого микрофона» — любой желающий может выступить со стихами или прозой на одной сцене с профессиональными актерами и музыкантами. Аккомпанировать выступающим будет коллектив Arfasound. Дмитрий Сердюк , актер «Театра наций» поддержит участников «Открытого микрофона» поэтической программой «”Наше всё”. Бродский».

Поэтическая программа SОЛОМЫ сменится музыкальной. В этот вечер на сцене выступят молодые и успешные: музыкант, актер, теле— и радиоведущий Антон Лаврентьев прочтет стихи собственного сочинения, а затем откроет музыкальную часть фестиваля своими же песнями; звезда YouTube и Facebook Виктория Черенцова; самый счастливый человек планеты Стас Море, финалист Международного конкурса молодых исполнителей «Новая Волна–2017»; постоянный участник фестиваля группа SHOO вместе с приглашенными музыкантами исполнят свой новый «морской» сет; королева укулеле Анна Ворфоломеева; свободные мореплаватели в мире музыки АMARIA.

Специальный гость фестиваля, оркестр Exilados зарядит гостей балканскими ритмами. Трубачи, тубисты, саксофонисты обещают самозабвенно играть в темпе, захватывающем дух, а танцовщицы вторить им на страстном языке цыганского танца.

Также на фестивале будет организован буккроссинг, пройдут творческие мастер-классы, к примеру, скетч-пикник с художницей Fantastic Mila (начало в 17:00). Участники могут не знать, что такое скетчинг, и даже больше — совершенно не уметь рисовать. За полтора-два часа Мила Валькова успеет все рассказать и показать.