Жюри «Красной гвоздики» станут московские композиторы и поэты

Финал конкурса состоится в Москве в феврале 2019 года.

Первый этап отборочных туров 2018 года Международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни «Красная гвоздика» пройдет с 13 по 17 августа в Центральном федеральном округе России, в городе-герое Смоленске, а также на территориях Смоленской, Калужской и Брянской областей.

Известные московские композиторы и поэты, а также композиторы из других городов России встретятся с работниками предприятий, тружениками сел и деревень, выступят перед жителями малых городов

В роли организаторов — Евразийский совет композиторов и музыкальных деятелей, Московское отделение Евразийского Союза композиторов и благотворительный фонд содействия культуре и спорту «ЮнОлимп», Региональное Смоленское отделение Союза композиторов России. Мероприятия фестиваля-конкурса пройдут при поддержке Министерства культуры РФ , администрации и губернатора Смоленской области, а также администрации города Смоленска.

Старт культурной программы фестиваля-конкурса будет дан в Москве, в Московском Доме композиторов, и далее продолжится в городах воинской славы — Вязьма, Ельня, Брянск, Медынь, Малоярославец, Ржев. Этот регион станет своеобразным российским Сан-Ремо — центральным местом конкурсных событий, творческих инноваций, местом притяжения хороших новых песен и молодых исполнителей со всего мира.

Исполнителям и авторам песен предлагается представить написанные вокальные и музыкальные произведения на знаковые темы: «Год добровольца», «75-летие освобождения Смоленской области от фашистских захватчиков», «Чемпионат мира по футболу 2018 в России», «85-летие со дня рождения первого космонавта в мире Юрия Гагарина ».

Финал конкурса состоится в Москве в феврале 2019 года.