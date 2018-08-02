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В столице покажут спектакль итальянского театра No Graviti
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В столице покажут спектакль итальянского театра No Graviti 

Ревизор.ru 19 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Этот спектакль стал самым известным в Европе. Он сочетает в себе цирковые трюки, классическую музыку, танец, театр и машинерию. Постановщиком знаменитого спектакля стал Эмилиано Пеллизари. Постановщик решил возродить в своем творчестве стилистику итальянского барокко и возродить традицию «театра чудес». Это направление впервые появилось в Италии в эпоху Возрождения. Тогда артисты пытались впечатлить публику необыкновенными машинами. Актеры Пеллизари сохраняют традиции и удивляют публику внезапными перемещениями, необыкновенным хождением по воздуху, а также танцами с веерами и шарами.
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