В столице покажут спектакль итальянского театра No Graviti

Этот спектакль стал самым известным в Европе. Он сочетает в себе цирковые трюки, классическую музыку, танец, театр и машинерию. Постановщиком знаменитого спектакля стал Эмилиано Пеллизари. Постановщик решил возродить в своем творчестве стилистику итальянского барокко и возродить традицию «театра чудес». Это направление впервые появилось в Италии в эпоху Возрождения. Тогда артисты пытались впечатлить публику необыкновенными машинами. Актеры Пеллизари сохраняют традиции и удивляют публику внезапными перемещениями, необыкновенным хождением по воздуху, а также танцами с веерами и шарами.