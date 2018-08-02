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Представители крупнейших театров и филармоний мира посетят концертный зал «Зарядье»
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Представители крупнейших театров и филармоний мира посетят концертный зал «Зарядье» 

РИАМО 19 часов назад
Фото: РИАМО
На концерт, который пройдет в Московском концертном зале «Зарядье» 8 сентября, приедут представители театра «Ла Скала» и Парижской филармонии, сообщила в четверг генеральный директор концертного зала Ольга Жукова.
«Мы готовим уникальную программу. На концерт 8 числа (сентября — ред.) к нам со всего мира приедут директора всех крупнейших театров. Приедут мои коллеги, директора Парижской филармонии, Эльбской филармонии в Гамбурге, директор театра «Ла Скала» — это будут реально специалисты со всего мира», — сказала Жукова в эфире телеканала «Москва 24».
Она отметила, что 8 сентября мероприятие пройдет в закрытом режиме.
«Но уже 9 числа будет открытый концерт, куда любой желающий уже может купить билеты», — добавила Жукова.
Строительство концертного зала в парке «Зарядье» завершилось 11 июня. Новый современный и высокотехнологичный зал заменит концертную площадку снесенной гостиницы «Россия», на месте которой создан парк «Зарядье». Концертный зал «Зарядье» официально откроется в День города, 8 сентября.
Концерты будут проходить в большом многофункциональном зале, рассчитанном на 1,6 тысячи человек. Зал обещает удивить любителей классической музыки идеальной акустикой и оригинальными интерьерами.
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