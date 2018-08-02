Оркестр Минобороны России покорил сердца финских зрителей

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости . Более десятка военно-оркестровых коллективов из восьми стран мира съехались в небольшой финский город-крепость Хамину, чтобы продемонстрировать свое мастерство и посостязаться в «музыкальной битве» за сердца любителей оркестровой музыки на Международном военно-музыкальном фестивале «Hamina Tattoo».

Накануне, 31 июля, в рамках программы Фестиваля в манеже Школы офицерского резерва прошел концерт «Дух Хамины». Мероприятие состояло из двух отделений. В первом своё выступление зрителям представил Центральный военный оркестр Министерства обороны России , во втором на сцену вышли музыканты Королевской морской пехоты Великобритании.

Музыкантов приняли на «ура». После первого отделения многие зрители, не сдерживая эмоций, подходили фотографироваться и благодарили военнослужащих Центрального военного оркестра за великолепное выступление.

Коллектив из России открыл свое выступление «Праздничной увертюрой» Шостаковича, которую подхватил вальс из балета «Спящая красавица» Чайковского. Бурными аплодисментами публика встретила нежную «Песенку Элизы» из мюзикла «Моя прекрасная леди» в исполнении несравненной солистки оркестра заслуженной артистки республики Дагестан и Хакасия Натальи Манулик. В финале выступления российского оркестра произошел приятный сюрприз не только для зрителей и организаторов фестиваля, но и для музыкантов из Великобритании. За дирижёрский пульт был приглашен музыкальный руководитель оркестра Королевской морской пехоты Великобритании капитан Самуэль Хейрсайн. Под его началом российские музыканты под несмолкаемый гром аплодисментов исполнили на бис известные всему миру песни — «Катюшу» и «Калинку».

Центральный военный оркестр Минобороны России покорил сердца финских зрителейЦентральный военный оркестр Минобороны

"Успех нашего концерта «Дух Хамины» — яркое подтверждение неограниченных возможностей военно-музыкальных коллективов, которые своим искусством покоряют сердца зрителей, заставляя их вместе радоваться и сопереживать. В программу, которую мы представили в Финляндии, вошли произведения, пронизанные нежностью и добротой. Всем этим мы сегодня искренне поделились с нашими зарубежными друзьями. Совместный концерт российских и английских военнослужащих еще раз показал, что музыка объединяет народы, обогащают культурные связи, являясь лучшим дипломатом. Мы очень рады, что в этом году у нас так плодотворно получается работать с английскими музыкантами. На этом концерте наше взаимодействие не заканчивается. Меньше, чем через месяц в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на брусчатку Красной площади выйдут юные музыканты Имперского юношеского оркестра города Брентвуд", — отметил начальник Центрального военного оркестра МО РФ заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин

В завершении музыкального вечера оркестры России и Великобритании совместно исполнили «Подмосковные вечера».

Напомним, Международный фестиваль военных оркестров «Hamina Tattoo» (Хамина Таттоо) проходит в финском городе Хамина с 31 июня по 4 августа.

Ежедневно, в рамках программы Фестиваля будут проходить выступления оркестровых коллективов, а завершится музыкальная неделя великолепным гала-концертом — марш-шоу в Бастионе Хамина.

На фестивале Hamina Tattoo-2018 Россию представляет Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ. Музыкальный коллектив является участником ключевых общественно-политических и культурных событий России, в том числе ежегодно радует своим мастерством зрителей Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который в 2018 году пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года в сердце России — Красной площади.

МИА «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством Фестиваля «Спасская башня»