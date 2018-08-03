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Центральный военный оркестр Минобороны России покорил сердца финских зрителей
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Центральный военный оркестр Минобороны России покорил сердца финских зрителей 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме россиян, на Международном военно-музыкальном фестивале «Hamina Tattoo» выступили военно-оркестровые коллективы из восьми стран мира.
Более десятка военно-оркестровых коллективов из восьми стран мира съехались в небольшой финский город-крепость Хамину, чтобы продемонстрировать свое мастерство и посостязаться в «музыкальной битве» за сердца любителей оркестровой музыки на Международном военно-музыкальном фестивале «Hamina Tattoo».
Коллектив из России открыл свое выступление «Праздничной увертюрой» Шостаковича, которую подхватил вальс из балета «Спящая красавица» Чайковского. Бурными аплодисментами публика встретила нежную «Песенку Элизы» из мюзикла «Моя прекрасная леди» в исполнении несравненной солистки оркестра заслуженной артистки республики Дагестан и Хакасия Натальи Манулик. В финале выступления российского оркестра произошел приятный сюрприз не только для зрителей и организаторов фестиваля, но и для музыкантов из Великобритании. За дирижёрский пульт был приглашен музыкальный руководитель оркестра Королевской морской пехоты Великобритании капитан Самуэль Хейрсайн. Под его началом российские музыканты под несмолкаемый гром аплодисментов исполнили на бис известные всему миру песни — «Катюшу» и «Калинку».
«Успех нашего концерта «Дух Хамины» — яркое подтверждение неограниченных возможностей военно-музыкальных коллективов, которые своим искусством покоряют сердца зрителей, заставляя их вместе радоваться и сопереживать, — отметил начальник Центрального военного оркестра МО РФ заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин. — В программу, которую мы представили в Финляндии, вошли произведения, пронизанные нежностью и добротой. Всем этим мы сегодня искренне поделились с нашими зарубежными друзьями. Совместный концерт российских и английских военнослужащих еще раз показал, что музыка объединяет народы, обогащают культурные связи, являясь лучшим дипломатом. Мы очень рады, что в этом году у нас так плодотворно получается работать с английскими музыкантами. На этом концерте наше взаимодействие не заканчивается. Меньше, чем через месяц в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на брусчатку Красной площади выйдут юные музыканты Имперского юношеского оркестра города Брентвуд».
В завершении музыкального вечера оркестры России и Великобритании совместно исполнили «Подмосковные вечера».
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