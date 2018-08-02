Новый набор детей в фольклорную студию Надежды Бабкиной

В музыкальном театре фольклора «Русская песня» под руководством, народной артистки России Надежды Бабкиной как будто не было каникул. Новый театральный сезон еще не начался, а здесь, как и в любое другое время, много детей, подростков и взрослых, звучат песни и музыка.

2 августа «Вечерняя Москва», заглянув на репетицию будущей премьеры «За двумя зайцами», поинтересовалась, не детский ли летний лагерь открыла Надежда Георгиевна.

Ее единомышленники — преподаватели детско-юношеской фольклорной студии «Наследие» — проводят набор юных артистов на занятия в новом учебном году. Путешествие в увлекательный мир фольклора для воспитанников студии и новичков начнется с сентября.

Театр «Русская песня» предоставил «Наследию» теплое, уютное помещение Малой сцены на Садовой–Черногрязской улице, где созданы все условия для фольклорного развития воспитанников, начиная с трехлетнего возраста. Самым старшим участникам 16 лет. В игровой форме педагоги обучают их ансамблевому пению, игре на традиционных музыкальных инструментах, народной и современной хореографии. Дети получают отличную подготовку, которая позволяет успешно сдавать вступительные экзамены и заниматься на фольклорных отделениях в специальных образовательных учреждениях культуры и искусства.