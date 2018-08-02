Ещё
В Израиле в городе Цфат состоится международный фестиваль клейзмеров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Израиле в городе Цфат состоится международный фестиваль клейзмеров 

РИА Новости 18 часов назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В этом году, в период с 14 по 16 августа, в Цфате будет проходить 31-й по счету фестиваль клейзмеров (исполнителей традиционной еврейской музыки), сообщает министерство туризма Израиля.
По традиции, в священном городе Израиля соберутся лучшие местные и зарубежные исполнители еврейской музыки, а также десятки тысяч ценителей клейзмерского искусства со всего мира.
На время проведения фестиваля, в исторических частях города установят пять сцен — на каждой из которых по вечерам будут проходить концерты. В дополнение к музыкальным выступлениям, в городе будет проходить множество других мероприятий, в том числе, на сцене «Клейзмер для детей» исполнители выступят для самых маленьких слушателей, а также в программе фестиваля экскурсии, мастер-классы и многое другое. Вход свободный.
Международный фестиваль клейзмеров в Цфате, Израиль
Цфат — город, расположенный на Севере Израиля, на вершине одной из гор Верхней Галилеи. Это место каббалистов и художников является одним из четырех священных городов иудаизма, наряду с Иерусалимом, Тверией и Хевроном. Цфат находится на высоте 900 метров над уровнем моря, откуда открывается удивительный вид на Тивериадское озеро и Галилею.
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Альф» вернется на экраны8
Что стало с артистами из «Бумера»
Кто спас «Покровские ворота»3
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
09:23
Что стало с артистами из «Бумера»
Кино
10:11
Как выглядят супергерои без силы
Кино
01:29
«Альф» вернется на экраны
ТВ
08:26
Голливудские фильмы про плохих русских
Кино
02:56
Кто спас «Покровские ворота»
Кино
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение