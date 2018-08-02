В Израиле в городе Цфат состоится международный фестиваль клейзмеров

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости . В этом году, в период с 14 по 16 августа, в Цфате будет проходить 31-й по счету фестиваль клейзмеров (исполнителей традиционной еврейской музыки), сообщает министерство туризма Израиля.

По традиции, в священном городе Израиля соберутся лучшие местные и зарубежные исполнители еврейской музыки, а также десятки тысяч ценителей клейзмерского искусства со всего мира.

На время проведения фестиваля, в исторических частях города установят пять сцен — на каждой из которых по вечерам будут проходить концерты. В дополнение к музыкальным выступлениям, в городе будет проходить множество других мероприятий, в том числе, на сцене «Клейзмер для детей» исполнители выступят для самых маленьких слушателей, а также в программе фестиваля экскурсии, мастер-классы и многое другое. Вход свободный.

Международный фестиваль клейзмеров в Цфате, Израиль

Цфат — город, расположенный на Севере Израиля, на вершине одной из гор Верхней Галилеи. Это место каббалистов и художников является одним из четырех священных городов иудаизма, наряду с Иерусалимом, Тверией и Хевроном. Цфат находится на высоте 900 метров над уровнем моря, откуда открывается удивительный вид на Тивериадское озеро и Галилею.