В Саратове актёр сериала «Универ» Станислав Ярушин снял свой новый музыкальный клип

Известный актёр и певец Станислав Ярушин завершил работу над своим новым музыкальным клипом, который снимался в Саратове. Сегодня видеоролик появился на странице исполнителя в социальной сети «Вконтакте», а также на его канале в Youtube.

Съёмки состоялись в июне на берегу Волги. В них также приняла участие популярная блогерша Наталья Краснова . В клипе она играет главную роль.

По словам певца, на написание песни его вдохновил именно Саратов. Настолько ему понравился город, когда он проживал в нём у своих друзей. А узнать подробнее о новой работе можно в эксклюзивном интервью, которое Станислав Ярушин дал телеканалу «Саратов 24» в рамках проекта «Эксклюзив».