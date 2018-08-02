Звезда шоу «ПЕСНИ» Кристина Кошелева показала дикие страдания и слезы из-за несчастливого романа

Кристина Кошелева представила клип на песню «Больше нет сил», которую она записала во время участие в шоу «ПЕСНИ».

Кристина представила на суд публики свой дебютный клип. По словам певицы, ролик снимался в режиме нон-стоп всего за сутки. Сюжет строится вокруг отношения влюбленной пары. Причем героиня Кристины постоянно страдает, а молодой человек совершенно не обращает на нее внимание. Зато в конце зрителей ждет весьма необычная развязка, о которой Кошелева рассказала подписчикам в Instagram.

— объяснила Кристина.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Клип уже посмотрело почти 1,5 миллиона человек. Оцени новую работу и ты. Жми на play прямо сейчас и смотри душераздирающее видео Кристины. Как тебе?

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Фото:Instagram