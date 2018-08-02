Ещё
Звезда шоу «ПЕСНИ» Кристина Кошелева показала дикие страдания и слезы из-за несчастливого романа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Звезда шоу «ПЕСНИ» Кристина Кошелева показала дикие страдания и слезы из-за несчастливого романа 

WMJ.ru 16 часов назад
Фото: WMJ.ru
Кристина Кошелева представила клип на песню «Больше нет сил», которую она записала во время участие в шоу «ПЕСНИ».
Кристина представила на суд публики свой дебютный клип. По словам певицы, ролик снимался в режиме нон-стоп всего за сутки. Сюжет строится вокруг отношения влюбленной пары. Причем героиня Кристины постоянно страдает, а молодой человек совершенно не обращает на нее внимание. Зато в конце зрителей ждет весьма необычная развязка, о которой Кошелева рассказала подписчикам в Instagram.
— объяснила Кристина.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Клип уже посмотрело почти 1,5 миллиона человек. Оцени новую работу и ты. Жми на play прямо сейчас и смотри душераздирающее видео Кристины. Как тебе?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Экс-участницы шоу «Холостяк» Короткова, Самохина и Смирнова встретились на музыкальном фестивале Яхта, горячий песок и жаркие танцы под дождем: Антон Лаврентьев рассказал историю любви с участницей «Холостяка» Ульяной Пылаевой Голый беременный живот, каскад секси-образов и поцелуи: Ханна показала страсть под жарким солнцем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с артистами из «Бумера»
«Альф» вернется на экраны8
Кто спас «Покровские ворота»3
Почему нам стыдно ходить в театр
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
09:23
Что стало с артистами из «Бумера»
Кино
10:11
Как выглядят супергерои без силы
Кино
01:29
«Альф» вернется на экраны
ТВ
08:26
Голливудские фильмы про плохих русских
Кино
02:56
Кто спас «Покровские ворота»
Кино
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение