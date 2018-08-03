На фестивале LiveFest Summer в Сочи планируют привлечь внимание к охране окружающей среды

СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль «LiveFest Summer», который пройдет на высокогорном курорте «Роза Хутор» 11 августа, привлечет внимание общественности к проблемам охраны окружающей среды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Организаторы намерены использовать творческую энергию музыкантов для привлечения внимания к проблемам сохранения окружающей среды", — сказал собеседник агентства. По его словам, артисты и гости фестиваля, среди которых певица Земфира, группы Therr Maitz и Pompeya, поэт и музыкант Дельфин, станут участниками различных экологических инициатив курорта.

Организаторы считают символичным тот факт, что главная концертная площадка фестиваля размещается на высоте 1600 метров над уровнем моря. «Здесь уникальная высокогорная природа, требующая особо тщательной организации работы с отходами, которые неизбежно образуются в ходе фестиваля», — продолжили в пресс-службе. Поэтому на «LiveFest Summer» введут систему «капшеринг», успешно применяемую на всех ведущих европейских фестивалях.

Суть ее состоит в том, что зритель арендует один небьющийся и подходящий для любых напитков стакан на весь вечер, оставляя за него залог в размере 100 рублей. В течение фестиваля его можно обменять на чистый, а в конце вечера — оставить себе в качестве сувенира или вернуть в торговую точку для дальнейшей переработки и получить залог обратно. «Напитки в стеклянной таре предлагаться не будут», — заметил собеседник агентства. А команда фестиваля в эти дни пополнится волонтерами, которые помогут организовать раздельный сбор мусора и отправку полезных отходов на переработку.

"Но этим вклад фестиваля в заботу об экологии не ограничивается", — продолжили в пресс-службе. Так, часть средств от продажи билетов на мероприятие планируется направить на реализацию программы восстановления кумжи — черноморского лосося.

О фестивале

Фестиваль «LiveFest Summer» пройдет под девизом «Музыка на высоте — с природой на „Вы“!». Его основная программа стартует 11 августа в 13:00 с выступлений артистов на бесплатной фестивальной площадке «POLDNIK», которая разместится на центральной площади курорта около здания Ратуши. Главная сцена на высоте 1600 метров начнет работать в 15:00. Там ожидается выступление флагманских исполнителей мероприятия, а завершится праздник в 21:30 концертом певицы Земфиры.

О курорте

"Роза Хутор" является круглогодичным горным курортом мирового класса, созданным для проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Зимой здесь к услугам отдыхающих действуют горнолыжные трассы общей протяженностью 102 километра, оборудованные 28 подъемниками. Летом активным спросом пользуются пешие и велосипедные маршруты по живописным горным склонам. На курорте работают 14 отелей разной категории звездности. Пять лет подряд, начиная с 2013, «Роза Хутор» признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards.