Коллективы из 14 стран примут участие в фестивале хорового искусства в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. / ТАСС /. Коллективы и вокальные ансамбли из России и более чем из десятка зарубежных стран выступят в рамках Международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир», который открывается в пятницу в Санкт-Петербурге. Площадками недельного смотра станут городские музеи, концертные залы, церкви и соборы, рассказали организаторы в преддверии события.

"Концерты XVI Международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир» пройдут нон-стоп, в формате гала — в каждой программе по несколько коллективов. За шесть дней пройдет 17 концертов хоровой музыки", — отметили устроители.

Фестиваль торжественно откроется выступлением тысячного сводного хора и гала-концертом участников в Государственной академической капелле. В этом году он соберет вместе более 3 тыс. профессионалов и любителей хорового пения из Болгарии, Гонконга, Израиля, Италии, Китая, Мексики, Нидерландов и других стран. Россию будут представлять коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Лобни, Новосибирска, Пензы, Ростова-на-Дону, Читы и других городов.

Концерты хоровой, духовной и народной музыки в рамках фестиваля пройдут в Российском этнографическом музее, Актовом зале Санкт-Петербургского государственного университета, Римско-католической церкви святого Станислава, в Казанском кафедральном соборе, Шведской лютеранской церкви святой Екатерины и на других площадках. Большинство мероприятий будут общедоступным для публики.

Состязания хоров и ансамблей

Под эгидой фестиваля с 5 по 7 августа состоится XIV Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющий мир» имени народного артиста России Юрия Фалика. «Юрий Александрович был универсальной творческой личностью — виолончелистом, композитором, дирижером, педагогом, одним из ведущих профессоров Санкт-Петербургской консерватории. Таким же универсализмом отмечена концепция конкурса. В 12 номинациях учтены все возможные варианты творческого самовыражения: можно сравнивать составы или конкурировать по репертуару, проявить свои силы в академической сфере или в фольклоре», — отметил художественный директор фестиваля Сергей Екимов

В конкурсе примут участие 34 коллектива — также из разных стран и городов России. Оценивать их мастерство будет международное жюри под председательством народного артиста России профессора Валерия Успенского. Победители в каждой из номинаций будут участвовать в розыгрыше Гран-при конкурса 7 августа в Государственной академической Капелле.

Помимо выступлений, в дни фестиваля ожидаются мастер— классы известных хоровых дирижеров и композиторов, а также обмен опытом, вокальным мастерством и репертуаром между участниками. Завершением смотра станет гала-концерт участников, который состоится 8 августа в Капелле.

XVI Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир» организован Центром международного сотрудничества в области культуры «Интер Аспект» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, Государственной академической капеллы и Союза композиторов Санкт-Петербурга.