Фестиваль «Нашествие» стартовал 

Крупнейший рок-фестиваль России «Нашествие» откроется 3 августа. Первым на его сцене выступит Noize MC.
Руководитель пресс-службы фестиваля Олег Цуриков сообщил, что в мероприятии выступит более 150 музыкальных групп. Организованы три сцены: «Главная» сцена, сцена «Наше 2.0» и сцена «Высоцкий».
В 17:00 произойдёт официальное открытие. Организованы спортивные и развлекательные мероприятия для взрослых и детей. Первые гости уже приехали — доступ на площадку был открыт с 18:00 предыдущего дня.
Ранее музыкальный критик Артемий Троицкий поддержал решение ряда исполнителей отказаться от участия в «Нашествии». Он также осудил тех музыкантов, которые согласились выступать на рок-фестивале.