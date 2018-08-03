Фестиваль «Нашествие» стартовал

Крупнейший рок-фестиваль России «Нашествие» откроется 3 августа. Первым на его сцене выступит Noize MC.

Руководитель пресс-службы фестиваля Олег Цуриков сообщил, что в мероприятии выступит более 150 музыкальных групп. Организованы три сцены: «Главная» сцена, сцена «Наше 2.0» и сцена «Высоцкий».

В 17:00 произойдёт официальное открытие. Организованы спортивные и развлекательные мероприятия для взрослых и детей. Первые гости уже приехали — доступ на площадку был открыт с 18:00 предыдущего дня.