Бесплатные джазовые концерты пройдут в августе в пяти московских парках 

Как сообщает официальный сайт мэра столиц Москвы, джазовые исполнители и коллективы выступят в саду «Эрмитаж», саду имени Баумана, в Измайловском парке и в «Зарядье». Кроме того, в парке «Красная Пресня» всех желающих научат танцевать чарльстон, блюз и линди-хоп. С подробным расписанием можно ознакомиться на официальных сайтах парков. Сегодня же в парке «Царицыно» в 20:00 пройдет концерт «Саксофон не в джазе». Саксофонный квартет сыграет музыку Баха и Моцарта, а также живого классика-минималиста Майкла Наймана.