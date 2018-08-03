В пяти парках Москвы горожане смогут бесплатно послушать джаз в живом исполнении

В августе все желающие смогут посетить концерты живой джазовой музыки в пяти парках столицы, причем в парке «Красная Пресня» пройдут мастер-классы, на которых публику научат танцевать чарльстон, блюз и линди-хоп, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Музыкальную программу подготовили в саду «Эрмитаж» , саду имени Баумана, в парке «Зарядье» и в Измайловском парке. Там гостей ждут концерты джазовых исполнителей и коллективов. А в парке «Красная Пресня» проходят занятия по линди-хопу, чарльстону, блюзу и другим. С подробным расписанием и изменениями в программе можно ознакомиться на официальных сайтах парков», — говорится в сообщении.

Для гостей «Зарядья» подготовили три часовые джазовые программы. 17 августа на сцене большого амфитеатра выступит музыкальный коллектив «Симфоджаз братьев Ивановых». Начало концерта в 18:00. Вход свободный.

В холле павильона «Медиацентр» парка «Зарядье» 25 августа в 21:00 начнется концерт ансамбля «Мелодия», основанного саксофонистом, дирижером, композитором народным артистом России Георгием Гараняном . Посетители услышат музыку из популярных отечественных кинолент «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Человек-амфибия».

В саду «Эрмитаж» 18 и 19 августа пройдет традиционный XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду „Эрмитаж“, там гостей ждут с 15:00 до 21:00. Помимо музыкальных номеров, гостей ждет большая развлекательная программа для всей семьи. Все мероприятия бесплатные. Так, в лектории в беседке рядом с театром „Новая опера“ эксперты моды расскажут об одежде и аксессуарах для джазовых мероприятий. Лекции будут проходить с 16:30 до 18:30.

Традиционно в саду имени Баумана в течение всего лета по четвергам проходят джазовые концерты. Ближайший состоится 9 августа (начало в 17:30). На сцене группа „Акцент“ исполнит популярные джазовые композиции, а также мелодии из фильмов. А через неделю певица Ксения Win споет классические и современные хиты. Начало выступления в 19:30.