Ещё
Наташа Королева с программой «Ягодка» выступит в городах Югры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Наташа Королева с программой «Ягодка» выступит в городах Югры 

АиФ Югра 5 часов назад
Фото: АиФ Югра
Известная российская певица Наташа Королева в честь своего 45-летие представит новую программу «Ягодка». С ней она выступит в начале октября в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске.
Королева, настоящая фамилия которой Порывай, родилась в 1973 году в Киеве. С девства она активно увлеклась пением и участвовала во многих специальных программах и концертах для детей и подростков.
В 1990 году вышла песня Королёвой «Жёлтые тюльпаны», первая песня, написанная И. Николаевым для Наташи, вызвавшая неоднозначные отзывы, и которая принесла ей настоящую славу не только в СССР, но и за его пределами, вывела её впервые в финал фестиваля «Песня года».
АиФ Югра: последние новости
«Лондон, гудбай!». День строителя в Югре решили отмечать в Нижневартовске В Ханты-Мансийске отметили День рождения почтового ящика В Ханты-Мансийске прошел отчетный концерт лучших коллективов Югры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Альф» вернется на экраны8
Что стало с артистами из «Бумера»
Кто спас «Покровские ворота»3
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
09:23
Что стало с артистами из «Бумера»
Кино
10:11
Как выглядят супергерои без силы
Кино
01:29
«Альф» вернется на экраны
ТВ
08:26
Голливудские фильмы про плохих русских
Кино
02:56
Кто спас «Покровские ворота»
Кино
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение