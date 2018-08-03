Наташа Королева с программой «Ягодка» выступит в городах Югры

Известная российская певица Наташа Королева в честь своего 45-летие представит новую программу «Ягодка». С ней она выступит в начале октября в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске.

Королева, настоящая фамилия которой Порывай, родилась в 1973 году в Киеве. С девства она активно увлеклась пением и участвовала во многих специальных программах и концертах для детей и подростков.

В 1990 году вышла песня Королёвой «Жёлтые тюльпаны», первая песня, написанная И. Николаевым для Наташи, вызвавшая неоднозначные отзывы, и которая принесла ей настоящую славу не только в СССР, но и за его пределами, вывела её впервые в финал фестиваля «Песня года».