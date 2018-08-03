Оркестр новосибирской полиции выступил с концертами в районах области

С мая по июль текущего года музыканты и солисты оркестра Культурного центра ГУ МВД России по Новосибирской области посетили несколько районных центров, где представили сотрудникам районной полиции и простым жителям программу, посвященную 300-летию российской полиции

Наряду с произведениями патриотической направленности музыканты исполняли классическую, народную и современную музыку. В репертуаре артистов свыше 100 произведений разных музыкальных направлений.

Везде творческому коллективу, в составе которого немало победителей различных музыкальных конкурсов, зрители оказывали теплый и радушный прием.

В ГУ МВД России по Новосибирской области оркестр был создан более 10 лет назад. Музыканты часто выступают на праздничных концертах, церемониях принятии Присяги, парадах, строевых смотрах, спортивных и культурно-массовых мероприятиях. За время своего существования коллектив дал более 500 концертов.

Гастроли оркестра в районах области прошли по инициативе руководства регионального полицейского ведомства с целью укрепления авторитета органов внутренних дел и повышения престижа службы в полиции.