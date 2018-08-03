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Оркестр новосибирской полиции выступил с концертами в районах области
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Оркестр новосибирской полиции выступил с концертами в районах области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
С мая по июль текущего года музыканты и солисты оркестра Культурного центра ГУ МВД России по Новосибирской области посетили несколько районных центров, где представили сотрудникам районной полиции и простым жителям программу, посвященную 300-летию российской полиции.
Наряду с произведениями патриотической направленности музыканты исполняли классическую, народную и современную музыку. В репертуаре артистов свыше 100 произведений разных музыкальных направлений.
Везде творческому коллективу, в составе которого немало победителей различных музыкальных конкурсов, зрители оказывали теплый и радушный прием.
В ГУ МВД России по Новосибирской области оркестр был создан более 10 лет назад. Музыканты часто выступают на праздничных концертах, церемониях принятии Присяги, парадах, строевых смотрах, спортивных и культурно-массовых мероприятиях. За время своего существования коллектив дал более 500 концертов.
Гастроли оркестра в районах области прошли по инициативе руководства регионального полицейского ведомства с целью укрепления авторитета органов внутренних дел и повышения престижа службы в полиции.
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