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В Петербурге откроется международный фестиваль хорового искусства
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В Петербурге откроется международный фестиваль хорового искусства 

АиФ Санкт-Петербург 4 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
XVI Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир» пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 8 августа, сообщается на сайте комитета по культуре города.
В фестивале участвуют российские и зарубежные певческие коллективы. Они исполнят произведения разных лет. Кроме того, в рамках фестиваля ежегодно проводится международный конкурс хоровых коллективов имени Ю. Фалика.
Фестиваль откроется гала-концертом коллективов-участников в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Затем выступления участников пройдут на разных площадках города: музеях, храмах, концертных залах, домах культуры.
Торжественное закрытие фестиваля пройдет 8 августа в Государственной академической капелле.
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