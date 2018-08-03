В Петербурге откроется международный фестиваль хорового искусства

XVI Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир» пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 8 августа, сообщается на сайте комитета по культуре города.

В фестивале участвуют российские и зарубежные певческие коллективы. Они исполнят произведения разных лет. Кроме того, в рамках фестиваля ежегодно проводится международный конкурс хоровых коллективов имени Ю. Фалика.

Фестиваль откроется гала-концертом коллективов-участников в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Затем выступления участников пройдут на разных площадках города: музеях, храмах, концертных залах, домах культуры.

Торжественное закрытие фестиваля пройдет 8 августа в Государственной академической капелле.