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Москвичи в августе смогут бесплатно послушать джаз в «Зарядье» и саду «Эрмитаж»
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Москвичи в августе смогут бесплатно послушать джаз в «Зарядье» и саду «Эрмитаж» 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бесплатные джазовые концерты пройдут в августе в пяти московских парках, сообщается в пятницу на портале столичной мэрии.
"Программу подготовили в саду "Эрмитаж", саду имени Баумана, в парке «Зарядье» и в Измайловском парке. Там гостей ждут концерты джазовых исполнителей и коллективов. А в парке «Красная Пресня» проходят занятия по линди-хопу, чарльстону, блюзу и другим [танцам]", — говорится в сообщении.
Гости «Зарядья» услышат три часовые джазовые программы: 17 августа там выступят коллектив «Симфоджаз братьев Ивановых», который исполнит композиции, сочетающие элементы классической, современной музыки и джаза. Ансамбль «Мелодия» под управлением дирижера Георгия Гараняна выступит в парке 25 августа, коллектив исполнит музыку из популярных отечественных кинолент. Еще один концерт, где выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана выступит в парке 29 августа.
В саду «Эрмитаж» концерты пройдут 18 и 19 августа, на сцене выступят известные российские и иностранные джаз-музыканты.
С полным расписанием программ можно ознакомиться на сайтах парков. Помимо музыкальных выступлений, в парках также пройдут танцы, мастер-классы и лекции на тему джаза.
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